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加州退休警意外獲麥可傑克森未發行歌曲 遺憾無法公開發行

中央社／洛杉磯13日即時報導
已故流行音樂天王麥可傑克森未發行歌曲現蹤，不過版權問題歌迷恐無法欣賞。(美聯社資料照片)
已故流行音樂天王麥可傑克森未發行歌曲現蹤，不過版權問題歌迷恐無法欣賞。(美聯社資料照片)

加州一名退休的高速公路巡邏警察無意中獲得一批未發行的已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）歌曲錄音，但全世界可能永遠沒機會聽到這些作品。

中央社引述法新社引用「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）的消息指出，目前在家擔任全職父親的馬斯葛羅夫（Gregg Musgrove）是從同事手中獲得這些錄音。他的同事在范奈斯市（Van Nuys）買下一個儲物倉庫內的東西，這批錄音帶恰在其中。

這個儲物倉庫過去屬於音樂製作人羅倫（Bryan Loren），羅倫曾與惠妮休斯頓（Whitney Houston）和史汀（Sting）等歌手合作。

這批錄音是在1991年獲葛萊美獎提名的「危險之旅」（Dangerous）專輯前製作，包括12首未發行曲目的卡帶與數位錄音帶。

對於眾多歌迷來說，遺憾的是，馬斯葛羅夫聘請的律師聯繫麥可傑克森遺產管理機構後被告知，這位已故流行音樂天王所有音樂錄音與作品版權屬該機構所有，因此這批錄音不能公開發行。

麥可傑克森遺產管理機構後來向「好萊塢報導」說明，其保險箱存有最近出土歌曲的母帶，「數位錄音帶的副本不能用以進行商業或其他用途」。

馬斯葛羅夫說，錄音內容包括傑克森的聲音，顯然羅倫正在討論歌曲與創作過程。「聽到麥可傑克森真的講話和開玩笑，這真的非常酷」。

這些歌曲其中一首歌名是Don’t Believe It，顯然是有關他性侵未成年人的傳言。另一首Truth on Youth中，傑克森似乎與LL Cool J進行饒舌對唱。

馬斯葛羅夫計畫把這些錄音帶提供給大型拍賣公司拍賣，預料將有許多人等著競標。

2012年，女神卡卡（Lady Gaga）買下55件麥可傑克森的紀念品，據報導其中包括1隻鑲滿水晶的手套。而麥可傑克森在「Bad」巡演期間所穿的1件夾克，則以24萬美元拍出。

好萊塢 拍賣 加州

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