TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

判決和法令雖不利TikTok，但它可能不會真的被禁。（美聯社）

熱門短影音平台TikTok 日前提出緊急聲請，尋求美國上訴法院暫時阻止「不賣就禁」的新法落實，但上訴法院13日駁回。

新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則在美國面臨禁令。

路透報導，TikTok和字節跳動本月9日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出緊急聲請，希望爭取更多時間以待美國最高法院審理結果出爐。

然而上訴法院13日駁回，意味著TikTok現在必須迅速將陣地移師最高法院，力擋新法。

TikTok和字節跳動警告，如果不向法院採取行動，新法將迫使TikTok「關門大吉」。TikTok是美國最受歡迎的言論平台之一，每月國內用戶數超過1.7億。

上訴法院13日諭令說，TikTok和字節跳動並未找到先前有案例「是在法院駁回對國會法令的合憲性異議後，法院在聲請人尋求最高法院審理的同時就先禁止法令生效」。

TikTok發言人在上訴法院裁定出爐後說，公司計畫將案子提交到最高法院，「最高法院在保護美國人言論自由權方面有著信譽卓著的歷史紀錄」。

美國司法部 主張「中國一直掌控TikTok應用程式，會持續對國家安全構成威脅」。

TikTok則稱司法部對TikTok與中國的關係陳述有誤，主張旗下內容推薦演算法和用戶資料儲存在美國由甲骨文公司（Oracle Corp.）營運的雲端 伺服器上，而影響美國用戶的內容審核決策是在美國做出。