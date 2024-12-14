SUV大小神祕無人機闖美東多州 最多1天被目擊49次

新澤西、紐約等美東多州上空近來持續出現「SUV大小」的神祕無人機，導致社群媒體等平台的陰謀論不斷湧現。圖為新州柏納斯維爾鎮上空的無人機。(美聯社)

美東包括新澤西州 、紐約州、賓州、馬里蘭州及康乃狄克州等多個州的上空近來持續出現「SUV大小」的神祕無人機 ，新澤西州長墨菲(Phil Murphy)更為此於13日致函拜登總統，表達他對無人機出沒的「日益擔憂」，要求聯邦政府提供更多資源，以充分了解調查此類活動背後原因。

社媒不斷湧現陰謀論

新州 當局還指出，已有「多起」身分不明無人機進入新州厄爾海軍武器站(Naval Weapons Station Earle)空域。

墨菲表示，新州警方11月18日以來持續接到目擊無人機事件報案，這類事件「引發的問題多於答案，導致社群媒體等平台的陰謀論不斷湧現」，「新州居民理當獲得這些目擊事件及其原因的更多資訊」。

黃昏出現到晚上11時

墨菲說，僅8日一天就有49起無人機目擊報告。新州眾議員范塔西亞(Dawn Fantasia)表示，自11月18日以來，民眾報案目擊的無人機從4架到180架不等，從黃昏到晚上11時都有。

代表紐約州和新澤西州四位聯邦參議員11日去函聯邦官員，對最近「影響紐約和新澤西州社區的無人機系列活動表達緊急關切」。

新州等地居民強烈關注無人機出沒事件；在新澤西州，無人機可合法用於娛樂和商業用途，但須遵守當地和聯邦航空局法規和飛行限制。

白宮稱仍在調查事件

墨菲等官員強調，沒有證據顯示這些無人機對國家安全或公共安全構成威脅或與外國有聯繫。白宮12日在記者會中試圖淡化居民擔憂，白宮國安會發言人柯比(John Kirby)表示，許多無人機目擊事件似是合法運行的有人操控飛機；官方無法使用既有檢測技術「證實部分報案的無人機目擊事件」，但仍在調查中。

新澤西州的厄爾海軍武器站表示，「雖未發現基地設施受到直接威脅，但我們可以確認多起不明身分無人機進入厄爾海軍武器站上空。基地了解當地相關目擊事件，將持續與聯邦和州機構密切協調，以確保人員和行動安全」。