我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

業績直直落 梅西百貨月底前關閉65家店 進度超前

編譯俞仲慈／綜合報導
「梅西百貨」業績節節下滑，宣布本月底前將結束65家分店營業，不過尚未宣布具體關門名單，但許多員工深恐自己即將淪為失業名單其中一人。(美聯社)
「梅西百貨」業績節節下滑，宣布本月底前將結束65家分店營業，不過尚未宣布具體關門名單，但許多員工深恐自己即將淪為失業名單其中一人。(美聯社)

知名連鎖零售業者「梅西百貨」(Macy's)業績節節下滑，宣布本月底前有65家分店歇業，不過尚未宣布具體關門名單，但許多員工深恐自己即將淪為失業名單其中一人。

據每日郵報(Daily Mail)報導，梅西11日公布最新財報，截至11月季度銷售額下降2.4%，2024年預估獲益大幅下調，年初新上任執行長史普林(Tony Spring)也向投資人宣布：「目前我們已經預定今年底關閉約65家分店。」 隨即梅西股價應聲暴跌逾12%，所幸12日大致回升，不過今年以來梅西股價跌幅已經超過15%。

報導指出，隨著電商平台崛起，百貨零售業失去競爭力，郊區購物中心一家家倒閉，梅西無可避免銷售量直線下滑，於是今年2月間宣布三年內結束150家分店，預計年底前關閉55家分店，如今計畫超前，而且150家分店歇業後，梅西只剩350家分店，與2008年擁有1100家的盛況簡直不可同日而語。 

另外梅西一名負責核算費用的會計近三年來蓄意隱匿超過1億5000萬元運費，雖然梅西宣稱此案純屬個案，但已經讓該公司全年蒙受7900萬元損失。

儘管梅西還有更多分店陸續歇業，不過GlobalData Retail總經理桑德斯(Neil Saunders)對於梅西未來發展仍持正面看法；他說：「梅西前景錯綜複雜，分店繼續大幅萎縮，但不至於在百貨業墊底，這是優勢。」並強調：「梅西會力拼業績成長、創造獲利並真的獲利，所以不可能會破產。」 

報導指出，全國零售實體店面受到盜竊激增與利潤萎縮的雙重打擊，堪稱進入「零售末日」危機，2024年前四個月，全國零售業累計已有近2600家商店關門大吉。

梅西百貨 零售業 Macy's

上一則

不見當局處理無人機 居民喊：1把霰彈槍就能自己打下來

下一則

外星人入侵？伊朗、俄羅斯監視？美東不明飛行物引猜測

延伸閱讀

涉開車撞Dior店鋪 不到1分鐘偷走29萬包 2匪被控罪

涉開車撞Dior店鋪 不到1分鐘偷走29萬包 2匪被控罪
3名女網友設桃色陷阱 北京男遭灌醉後被盜17萬

3名女網友設桃色陷阱 北京男遭灌醉後被盜17萬
員工偽造文件隱瞞1.5億美元運費 梅西調降財測

員工偽造文件隱瞞1.5億美元運費 梅西調降財測
江旻憓、梅西 港Google年度熱搜王 體育是關鍵話題

江旻憓、梅西 港Google年度熱搜王 體育是關鍵話題

熱門新聞

維州阿靈頓市一棟公寓的出租招牌。一份最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍。(路透)

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

2024-12-07 14:10
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
遠嫁美國的女網友不捨媽媽在美不適應。美國生活示意圖，非新聞當事者。(路透)

華女遠嫁美國 盼母也定居遭拒「這裡太寂寞了」

2024-12-09 19:55
根據國務院最新規定，持有J-1訪問學者簽證的中國公民即日起無需再遵守項目結束後必須回國工作兩年的要求，可在美國境內直接申請轉換為H或L類工作簽證。（本報資料照片）

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

2024-12-12 11:51
圖為1993年5月17日，丹拉瑟（左）與宗毓華（右）在新聞發布會上宣布共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS)的「CBS晚間新聞」。美聯社

華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

2024-12-10 10:17
聯合健保的高管湯普森4日清晨在紐約市曼哈頓希爾頓酒店出席投資會議時，遭到槍手預謀槍殺，送醫不治。(美聯社)

民怨已久…聯合健保CEO命案有人叫好 同業高管自危

2024-12-06 12:48

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失