司法部調查報告 批FBI在國會暴亂前不作為 無卧底探員煽動鬧事

關於2021年1月6日的國會山莊暴亂，部分共和黨人士一直認為是FBI煽動民眾衝進國會山莊並與警察發生衝突。(美聯社)

司法部 12日公布2021年國會山莊暴亂事件調查報告，認為聯邦調查局(FBI )應該事先有所作為，例如收集情資。另外，1月6日當天現場群眾並無聯邦調查局的臥底探員。

據美聯社報導，司法部督察長辦公室的這份報告，等於駁斥了部分共和黨人士認為FBI煽動民眾衝進國會山莊並與警察發生衝突的陰謀論說法。報告中對於FBI在騷亂發生前的表現，給予了褒貶不一的評價，例如肯定其為可能發生的暴力行為做好準備，以及試圖找出預謀在當天前往華盛頓的已知「國內恐怖主義嫌疑人」。不過，FBI並未能全面調查全部56個外勤辦事處的線人以便收集相關情報，被認為是「遭到遺漏的基本步驟」。

報告還指出，1月6日抗爭活動中，有26名FBI線民出現在華盛頓，其中3人受命前往當地，報告可能計畫參加當天活動的其他人。雖然有4名線民進入國會山莊，但並未獲得FBI授權參與活動，也未被授權違法或鼓勵他人違法。暴動發生前，26名線人有許多人確實向FBI提供了情資，但並沒有比FBI從他處取得的情資更具體而且兜不攏。

針對這次報告，FBI則回應表示，會接受督察長針對未來事件流程改進的建議。外界曾質疑FBI過去是否錯過預警或有無適切發送收到的情報，包括2021年1月5日由FBI維吉尼亞州 諾福克外勤辦事處準備的一份簡報，當中就曾警告國會可能「開戰」。

即將辭職的FBI局長雷伊(Chris Wray)則曾對於當初局裡處理情資的方式進行辯護，他在2021年告訴國會議員說，那份情資報告已透過聯合反恐工作小組管道發送出去並在華盛頓的指揮部討論，還在其他執法部門專屬的網際網路入口網站上公布。