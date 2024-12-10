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1月移民排期公布 親屬及職業移民部分前進

記者張文馨／華盛頓報導

國務院9日公布2025年1月移民排期，其中親屬移民項目第一優先前進四周多，第二優先永久居民的成年未婚子女前進三周，第三優先前進十一周，其餘原地踏步。

職業移民部分，中國出生第二優先前進四周、非中國出生前進兩周多；中國出生第三優先前進八周、非中國出生前進兩周多；第三優先非技術勞工類、非中國出生前進一周；宗教人士無授權；此外，其餘原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進四周多；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進三周；

第三優先(公民已婚子女)前進十一周；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進四周多；非中國出生前進兩周多；

中國出生第三優先(一般類)前進八周多，非中國出生前進兩周多；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進一周；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)暫無授權；非中國出生暫無授權；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

移民 勞工 國務院

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