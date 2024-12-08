射殺聯合健保執行長 紐約市長：槍手身分快揭曉 FBI懸賞5萬
日前發生在紐約市曼哈頓的聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)當街遭槍殺案全美轟動，紐約市長亞當斯(Eric Adams)7日表示兇嫌身分已呼之欲出；據了解，紐約市警已派警探前往兇嫌行凶前的出發地喬治亞州亞特蘭大市搜尋進一步線索，並與當地警方合作。聯邦調查局(FBI)則懸賞5萬元，向公眾徵集相關線索。
7日為警方追捕兇嫌的第四天，儘管兇嫌身分尚未公開確認，愈來愈多重要信息已水落石出。亞當斯7日表示「法網正在收緊」，他強調警方已掌握關鍵證據，距離抓捕目標已更近一步。
然而對於是否已確認嫌犯身分，亞當斯卻言辭謹慎，拒絕透露細節。他強調：「現在我們不想公開細節，避免給嫌犯可乘之機。我們已揭開他的面具，下一步將揭露他的身分，並將他繩之以法。」
警方6日晚間在中央公園灌木叢中發現了一個深灰色背包，內裝有一件外套及「高端」服飾，疑似為兇嫌遺下。7日，紐約市警還派出潛水隊員，在中央公園船屋附近的湖泊搜尋，重點檢查船屋基座及噴泉周圍，目前尚未確認是否找到任何物證。
據調查，嫌犯疑似於11月24日晚9時左右，搭乘灰狗巴士從亞特蘭大抵達紐約市。11月30日，他使用偽造的新澤西州(New Jersey)身分證件，在曼哈頓上西區(Upper West Side)一家青年旅館入住。
紐約市警已與亞特蘭大警方合作，調取監控錄像追蹤嫌犯行蹤，包括檢查巴士站沿途監控錄像。 亞當斯表示，為了偵破這起案件，一些調查人員已連續數日未回家。「他們的目標是確保嫌犯不僅從紐約市街頭消失，更要從全美街頭徹底消失」。
自案件發生以來，警方已收到數百條來自公眾的線索。聯邦調查局也於6日晚間宣布，將提供最高5萬元的獎金，以徵集導致兇嫌被捕及定罪的線索。此前，紐約市警察局也已懸賞1萬元。 如有相關線索，公眾可撥打FBI免費舉報熱線(800)CALL-FBI，即(800)225-5324，或者撥打紐約市警據報專線(800)577-8477。
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