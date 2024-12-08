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犯罪率高 中西部房價暴跌 芝加哥尤慘 富豪賣豪宅砍價一半

編譯俞仲慈／綜合報導
由於治安不靖和新冠疫情衝擊，芝加哥房地產價格螺旋式下滑，豪宅價格更是暴跌。(美聯社)
由於治安不靖和新冠疫情衝擊，芝加哥房地產價格螺旋式下滑，豪宅價格更是暴跌。(美聯社)

近年來中西部房地產價格下跌，加上犯罪率節節攀高，連富豪都不得不認賠殺出，導致房地產市場進一步惡化，尤其芝加哥更是首當其衝受害慘重。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，對沖基金公司Citadel創辦人格里芬(Ken Griffin)2017年斥資3400萬元買下豪華大樓37層與38層的兩棟豪宅，結果上個月幾乎砍半價，分別以900萬元與1000萬元的價格脫手，一口氣損失1500萬元。

格里芬將犯罪率激增和房地產價值下跌歸咎於「伊利諾伊州政治領導人失敗」並批評民主黨籍州長普立茲克(JB Pritzker)，強調惡果全由百姓承擔。

根據調查，芝加哥超過400萬元豪宅數量減少約28%，豪宅中位數房價也從500萬元降至462.5萬元；至於2024年第三季芝加哥百萬公寓中位數售價比2021年同期減少9.1%，但是百萬元以上獨棟住宅價格同一時期卻上漲14%。

市場人士表示，芝加哥房價呈現螺旋式下滑是從2020年新冠疫情爆發後開始，加上同年夏天全美各大城捲入「喬治佛洛依德(George Floyd)之死」引發的暴力抗爭風暴，社會動盪不安。

然而芝加哥治安從未復原，犯罪率仍居高不下，儘管命案發生率減少26%，但今年整體犯罪率與2020年同期相比依然大幅增加36%。

曾協助銷售格里芬豪宅的房屋仲介南西·塔森(Nancy Tasson)指出，利率與犯罪率確實重創芝加哥頂尖豪宅市場並坦言：「一旦社會發生動亂，我們無法重新恢復。」

由於暴力案件激增，迫使定居市中心的居民紛紛移居他處，還有波音(Boeing)、開拓重工(Caterpillar)與泰森食品(Tyson Foods)等多家大型企業也紛紛搬離芝加哥。

2022年Citadel也被犯罪率嚇跑，宣布從芝加哥遷移邁阿密，當時格里芬某位同事連喝咖啡都會被持槍搶劫。

不過市場人士認為犯罪率只是房價下跌其中原因，芝加哥建商萊欽格(Jim Letchinger)對於格里芬出售頂樓公寓價格，相當不以為然：「格里芬只是想賣掉，老實說500萬元或1000萬元、不管什麼價格對於他來說根本沒差。」認為富豪拋售房產只會進一步破壞房地產行情。

芝加哥 房地產 房價

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