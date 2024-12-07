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疫苗接種率下降…感恩節當周 百日咳病例10餘年新高

編譯周芳苑／綜合報導
CDC稱上周接獲近400宗百日咳病例，是10餘年來感恩節後最嚴重的百日咳感染。圖為加州兒童接種百日咳疫苗的資料照片。(美聯社)
CDC稱上周接獲近400宗百日咳病例，是10餘年來感恩節後最嚴重的百日咳感染。圖為加州兒童接種百日咳疫苗的資料照片。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)最新統計顯示，衛生當局上周至少獲報全美364個百日咳(Whooping Cough)感染病例，創十餘年來感恩節當周百日咳病例最高紀錄，其中又以俄亥俄州最嚴重，主因在於疫苗接種率下降。

前一次感恩節周感染紀錄是2010年11月27日的228例。

感恩節期間由於過節檢測和報告延遲、以及就醫人數變化，多數疾病的提報病例數量會減緩，今年感恩節周的百日咳感染卻掀浪潮。

在全美好幾州本周百日咳感染繼續加速，其中包括俄亥俄州，該州提報84例，居全美之冠，高於該州前一周提報的 67例。

俄亥俄州衛生廳發言人發表聲明表示，過去幾年在新冠疫情爆發期間和之後，全美提報的百日咳病例減少，如今恢復到新冠疫情前的趨勢。俄亥俄州今年病例增幅與新冠疫情前的幾年差不多，但未超過2013年的統計。

感恩節前提報的百日咳病例達單周577例，是去年同期的10倍多，也是至少十餘年來最高紀錄。

衛生官員列出今年百日咳病例激增的多種因素，包括疫苗接種或先前感染的免疫力缺口、以及1990年代改用較安全但效果較差的疫苗。

俄亥俄州蒙哥馬利郡(Montgomery County)人口並非全州之冠，近幾個月百日咳提報病例卻占最大比率；該郡衛生部門醫療主任托馬斯(Becky Thomas)坦承，蒙哥馬利郡學齡兒童疫苗接種率很低，新冠疫情爆發以來，疫苗接種率下降，低於俄州及全美平均。

托馬斯說，約63%病例患者是學童，12%來自日托中心。大約8月中旬孩子們重返學校時開始注意到病例顯著增加。

托瑪斯說，蒙哥馬郡多數提報病例都聲稱接種百日咳疫苗，但不清楚是否接種最新疫苗。三分之一患者是青少年，他們被建議12歲接種加強針；升讀七年級學生的疫苗接種紀錄顯示，破傷風、百日咳疫苗接種率下降。

百日咳病例激增之際，衛生部門也忙著因應新冠和流感感染。專家建議人們生病時待在家裡，保持良好手部衛生習慣，務必接種疫苗。

CDC稱上周接獲近400宗百日咳病例，是10餘年來感恩節後最嚴重的百日咳感染。圖...
CDC稱上周接獲近400宗百日咳病例，是10餘年來感恩節後最嚴重的百日咳感染。圖為加州兒童接種百日咳疫苗的資料照片。(美聯社)

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