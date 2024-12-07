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批洛時快成「回音室」 華裔東家黃馨祥要為報導加「偏見計」

記者胡玉立／綜合報導
洛杉磯時報的華裔東家、億萬富翁黃馨祥5日表示，他覺得洛杉磯時報快成為「一個回音室，而非值得信賴的消息來源」。圖為他2016年在台北出席活動。(路透)
洛杉磯時報的華裔東家、億萬富翁黃馨祥5日表示，他覺得洛杉磯時報快成為「一個回音室，而非值得信賴的消息來源」。圖為他2016年在台北出席活動。(路透)

加州最大日報──洛杉磯時報(Los Angeles Times)的華裔東家、億萬富翁黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)5日表示，他打算於明年1月在該報新聞和觀點報導旁添加「偏見計」(bias meter)，好讓「讀者明白該文章來源有一定程度偏見」，作為他徹底改革該報的一環。

黃馨祥是在政治評論家兼共和黨策士詹寧斯(Scott Jennings)主持的播客Flyover Country透露上述計畫。他還告訴詹寧斯，他覺得洛杉磯時報快成為「一個回音室，而非值得信賴的消息來源」。

2018年收購洛時的黃馨祥指出，「讀者可以透過『偏見計』，理解文章來源有一定程度偏見。我們需要做的就是不要出現所謂確認偏見(confirmation bias)；文章會自動出現，讀者還可按下按鈕，得到相同故事的兩造說法，然後發表評論」。

洛杉磯時報在華人黃馨祥接手前，位於洛杉磯市中心的大樓。(美聯社)
洛杉磯時報在華人黃馨祥接手前，位於洛杉磯市中心的大樓。(美聯社)

黃馨祥的計畫構想立即遭到代表該報記者的洛杉磯時報協會(L.A. Times Guild)批評抵制，稱他們將「防範任何不當或不公平改變我們報導的行為」。

該協會聲明表示：「本報老闆最近公開暗示員工存在偏見，卻未提供證據或案例」，「洛時所有員工都遵守道德準則，要求公平、精確、透明、警惕偏見，並認真尋求了解問題各面向」。

黃馨祥11月剛阻止該報編輯委員會為民主黨總統參選人、副總統賀錦麗公開背書，令該報員工譁然。他還計畫重組該報編輯委員會，表示要增加更多保守派聲音；他已邀請詹寧斯加入。詹寧斯也是美國有線電視新聞網(CNN)政治評論員。

黃馨祥的行為和決定正持續發酵中。該報資深法律事務專欄作家利特曼(Harry Litman)5日辭職；利特曼表示，「我的辭職是對時報老闆黃馨祥行為的抗議和本能反應」，「儘管遭到員工強烈反對，黃馨祥仍採取多項舉措，迫使該報採取更同情川普的立場」。

洛杉磯 加州 民主黨

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