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限制麻醉時間引反彈 安森藍十字和藍盾取消新規

記者顏伶如／綜合報導
安森藍十字和藍盾保險公司日前宣布，某些州病患接受麻醉將有時間限制，消息傳出引起輿論強烈反彈，該公司迫不得於5日取消新規定。(美聯社)
安森藍十字和藍盾保險公司日前宣布，某些州病患接受麻醉將有時間限制，消息傳出引起輿論強烈反彈，該公司迫不得於5日取消新規定。(美聯社)

美國規模最大保險公司之一的安森藍十字和藍盾(Anthem Blue Cross and Blue Shield)日前宣布，某些州病患接受麻醉將有時間限制，消息傳出引起輿論強烈反彈，新規已於5日取消。

安森藍十字和藍盾發表聲明說，由於新政策引起「大量不實訊息」，因此決定取消。

聲明指出：「必須澄清的是，安森藍十字和藍盾從來沒有、今後也不會拒絕給付有必要的醫療麻醉服務。更新政策的目的僅為了根據行之有年的臨床指南，釐清使用麻醉的適當性。」

在更新版規定裡，安森藍十字和藍盾要以聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)公告的「醫師工作時間價值」(physician work time values)做為麻醉使用的限制，孕婦和22歲以下病患除外。

美國麻醉醫學會(American Society of Anesthesiologists)經濟委員會主席賈爾(Jonathan Gal)則說，聯邦醫療服務中心如何推算價值根本不清楚。

美國麻醉醫學會11月中旬發表新聞稿呼籲安森「立即推翻提議新規」。根據安森藍十字和藍盾原本計畫，新規2025年2月將於紐約州、康乃狄克州、密蘇里州生效。共計多少州將受到新規影響雖然無法得知，但安森在維吉尼亞州、科羅拉多州已經貼出公告。

限制麻醉時間的消息傳出，全國各地民眾紛紛在社群媒體發文表示憂心，某些民眾則呼籲權益恐將受損的消費者跟選區國會議員反映問題。某些網友指出，新規可能有助於避免病患被超收費用。

賈爾指出，新版規定的措施前所未見，不顧手術當中存在著「僅有毫髮之差、難以預料的人為因素」，保險公司顯然是要「向錢看齊」。他說，把營利擺在醫療安全之上，令人匪夷所思。

保險 維吉尼亞州

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