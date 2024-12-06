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聯邦上訴法院維持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運

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聯邦上訴法院維持「不賣就禁」法案 TikTok面臨封殺命運

編譯徐榆涵／即時報導
聯邦上訴法院6日駁回Tiktok上訴，維持「不賣即禁」法案。(路透)
聯邦上訴法院6日駁回Tiktok上訴，維持「不賣即禁」法案。(路透)

聯邦上訴法院6日裁定， 中國字節跳動旗下TikTok就「不賣即禁」法案的上訴失敗。字節跳動須按原定判決，在明年1月19日之前出售TikTok，否則將面臨全國禁令。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院兩名共和黨法官及一名民主黨法官組成的小組，一致裁定維持法案的要求。

判詞指，憲法第一修正案是保障在美國的言論自由，當局執行的新法例正為保護這種自由，免受外國對手的侵害，並限制這個對手在美國蒐集個人資料的能力。

但有公民自由組織反對該裁決。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）國家安全計畫副主任圖米 （Patrick Toomey）聲明表示，這項裁決開創了一個有缺陷且危險的先例，它賦予政府太多權力來壓制美國人在網路上的言論。

聲明中還提到，美國政府不能關閉整個通訊平台，除非它造成極其嚴重和迫在眉睫的傷害，而目前沒有證據表明這點。

TikTok表示，預計最高法院會以第一修正案推翻上訴法院的裁決。TikTok發言人發聲明，指法案是基於不正確、有缺陷而具假設性的資訊，結果是令美國人面對徹底審查。法案一旦在明年執行，屆時美國、以至全球，逾1.7億名美國人只會「被滅聲」。

聲明又指，最高法院在保障美國人言論自由方面，有良好的歷史紀錄，期待也能公正對待這宗重大憲法案件。

TikTok

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