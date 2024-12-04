總統為子特赦 聯邦法官不顧特檢反對 仍然撤銷拜登杭特持槍案

拜登總統1日為次子杭特全面特赦後， 德拉瓦州聯邦地區法官諾利卡3日在聯邦特檢官反對下，撤銷杭特的非法持槍起訴案。(美聯社)

拜登總統1日為次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)全面特赦後，承審的德拉瓦州拉聯邦地區法官諾利卡(Maryellen Noreika)3日在特檢官反對下，撤銷杭特的非法持槍起訴案。

杭特非法持槍案遭聯邦特檢官起訴後，今年稍早已被定罪；杭特也已就逃稅起訴案向加州 法院認罪；原本兩起案件12月稍後都將宣判刑期。杭特非法持槍案有可能面臨最高25年徒刑，但作為初犯，刑期可能很短，甚至可以完全避免入獄。

司法部 承辦此案的特別檢察官魏斯(David Weiss)反對撤銷杭特非法持槍起訴案。魏斯2日發表聲明，為起訴杭特的決定提出辯護，駁斥拜登聲稱起訴存有政治動機的說法。聲明強調，雖然被告獲得特赦，但特赦不代表大陪審團起訴的決定就該完全消除，更不代表彷彿事件從不曾發生。

杭特2018年承認吸毒成癮時，在德拉瓦州購買槍枝填寫聯邦表格時，謊稱自己不是吸毒者；他後來被判犯下三項重罪。

特檢官同時反對撤銷杭特於加州被起訴的逃稅140萬元案。加州洛杉磯聯邦法官尚未對此案做出裁決。

檢方在書面聲明中，要求審理杭特逃稅案的加州聯邦法院法官裁定結案，但不要撤銷起訴，讓紀錄得以保存。

拜登1日一反先前曾多次說不會幫兒子赦罪的立場，決定全面赦免杭特過去11年來的所有已犯或未被告發的行為，並批評特檢官「選擇性辦案」，兒子遭起訴是「司法失當」。

拜登特赦杭特在華府引發政治騷動，被許多民主共和兩黨人批評，外界甚至批評拜登毫無政治風範。

杭特原本應該在去年與聯邦檢察官達成認罪協議，藉此避免牢獄之災。但後來諾利卡對認罪協議中不尋常處提出質疑；協議最後破局。司法部重新指派特別檢察官，重新提控杭特，進而審理定罪。

特檢官表示，杭特辯護律師團想盡辦法提出辯駁希望撤銷罪名，卻始終沒能提出證據證明檢方是惡意起訴。