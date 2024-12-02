汽車銷量跌 瑪莎拉蒂母集團Stellantis執行長塔瓦雷斯辭職

全球第四大汽車集團Stellantis銷售量持續下滑，任職近四年的執行長塔瓦雷斯辭職。(路透)

全球第四大汽車集團Stellantis不敵汽車寒冬，銷售量持續下滑，任職近四年的執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)本月1日遞出辭呈，立即獲得董事會通過並生效。

據美聯社報導，塔瓦雷斯宣布離職後，Stellantis也證實新任執行長遴選作業順利展開，同時將由董事長埃爾坎(John Elkann)領導成立新的臨時執行委員會負起最高決策。

全球第四大汽車集團Stellantis董事長埃爾坎。(歐新社)

原為寶獅雪鐵龍集團(PSA Peugeot Citroën)負責人的塔瓦雷斯，2021年1月被總部位於荷蘭的Stellantis延攬出任執行長，當時Stellantis剛與飛雅特(Fiat)、克萊斯勒(Chrysler)完成合併，躍升為全球規模第四大車廠，旗下擁有諸多汽車品牌：包括吉普(Jeep)、雪鐵龍(Citroën)、公羊貨車(Ram Trucks)、道奇 (Dodge)、克萊斯勒、寶獅(Peugeot)、瑪莎拉蒂(Maserati)和歐寶(Opel)。

今年汽車市場競爭激烈，為消化庫存，全球新車出貨量減少20%，Stellantis北美市場業績也陷入困境，第三季淨收益驟減27%。

根據Stellantis財報，截至9月30日三個月內淨收益為360億美元(約330億歐元)，低於去年同期410億美元(450億歐元)，而且除了南美洲市場，所有地區業績均銳減兩位數。

慘不忍睹的財報讓塔瓦雷斯飽受抨擊，加上為刪減成本，塔瓦雷斯延後開工並解雇員工的作法，引起汽車工會反彈，甚至揚言發動罷工 。

Stellantis為提振業績，早在10月多次進行高層改組並任命新的北美與歐洲營業主管，甚至提前在塔瓦雷斯五年合約2026年到期前，尋找替代人選。

獨立董事卡斯崔(Henri de Castries)1日公布聲明表示，Stellantis的成功「源於股東、董事會與執行長之間的密切配合」，但也坦承數個月來，塔瓦雷斯與董事會屢屢意見分歧，成為壓垮他的最後一根稻草。