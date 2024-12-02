哈瑪斯公布20歲以裔美國人質影片 白宮：提醒世人哈瑪斯暴行

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯11月30日公布一段影片，透過現年20歲的美國人質亞歷山大，呼籲各界協商釋放人質。(路透)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)11月30日公布一名以色列 裔美國人質的影片，呼籲各界協商釋放人質，不過白宮 官員一致譴責人質影片實為「提醒世人哈瑪斯的野蠻與殘暴」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，哈瑪斯軍事部門11月30日在即時通訊軟體Telegram上發布一支宣傳影片，影片中人物是被哈瑪斯綁架的美國人質、現年20歲的亞歷山大(Edan Alexander)。

影片中的亞歷山大神情嚴肅摻雜著希伯來語和英語向以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)喊話：「你們都忽視了我們。」

被哈瑪斯綁架逾420天的亞歷山大，難掩內心煎熬，雙手摀住臉面仍不忘呼籲總統當選人川普動用「美國影響力與一切權力為人質獲釋，展開談判」。

報導指出，去年10月7日早上，哈瑪斯對以色列發動襲擊行動，在新澤西州長大的亞歷山大當時在以色列軍隊服役，其駐紮基地鄰近加薩邊境，雖然保住性命，但最終淪為哈瑪斯人質。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)接受CBS訪問，譴責該影片是「殘酷地提醒世人哈瑪斯的野蠻與殘暴」並強調：「目前決定停火關鍵就在哈瑪斯。」

報導指出，去年11月以哈雙方透過為期一周停火協議，完成換囚行動，釋放105名人質，但至今哈瑪斯手上仍握有101條人命。

「人質暨失踪者家屬論壇」(Hostages and Missing Families Forum)總部公布聲明指出：「人質經歷420餘天的持續受虐、飢餓與黑暗後，盡速將所有人質帶回家的迫切性，無庸置疑。」並強調：「每個人都清楚知道，唯有透過協商才能讓人質獲釋。」

以色列官方統計，哈瑪斯恐攻2023年10月7日發動突襲，造成1200人死亡，另有約250人被劫為人質，目前仍有約100人在哈瑪斯的控制之下，但其中約33%被認為已經身亡。