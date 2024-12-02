拜登缷任倒數 非洲行首訪安哥拉 與中別苗頭

拜登總統1日啟程訪問非洲，旨在抗衡中國的鐵路計畫。(歐新社)

拜登 總統終於實現已經說了兩年的訪非承諾，1日晚間啟程前往首站安哥拉(Angola)，預計2日抵達首都魯安達(Luanda)，這將是2015年以來第一次有現任美國總統訪問撒哈拉沙漠以南的非洲地區，也是美國總統第一次訪問安哥拉。有線電視新聞網(CNN)分析，拜登此行旨在凸顯執政期間美國在非洲大陸大量投資 ，與正在非洲深耕的中國互別苗頭。

拜登在任期尾聲前往擁有豐富油礦的安哥拉展開三天訪問，這次出訪是美國跟非洲重要友邦鞏固關係的機會。總統當選人川普第一任執政期間，則曾在發言中對非洲國家冷嘲熱諷。

上一次現任美國總統訪問撒哈拉沙漠以南的非洲地區是歐巴馬的肯亞、伊索比亞訪問。

2022年，拜登在華府與非洲國家元首舉行高峰會議時，承諾2023年將前往訪問，但後來並未成行。拜登原本打算今年10月訪問安哥拉，但因美國連續遭逢嚴重颶風侵襲而延期。

拜登此行將強調美國在「羅必多走廊」(Lobito Corridor)的投資，長達800哩的鐵路計畫由美國與歐洲共同支持，將讓重要礦產能夠從非洲內陸運抵安哥拉西布港口準備出口。

報導指出，中國影響力在非洲逐漸擴張，「羅必多走廊」計畫是拜登政府在非洲擴大投資以便跟中國抗衡的重點項目。北京過去十年透過「一帶一路」倡議為非洲大陸提供十億計數的基礎建設費用，中國國家主席習近平今年9月宣布，要為非洲大陸提供500億元軍援。

俄羅斯 同樣也正設法在非洲擴大影響力。 今年3月，美軍非洲司令部(US Africa Command)司令蘭里(Michael Langley)向國會提出警告說，俄羅斯正企圖在非洲擴大立足點，幾個非洲國家已經快被俄羅斯掌控。