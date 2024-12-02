感恩節教堂行竊 加州賊遭牧師柔術擒抱

智勇雙全、練過巴西柔術的牧師尼維斯。(取自臉書)

一名男子在感恩節 侵入加州 一所教堂想偷東西，結果遇上意料之外的障礙，被練過巴西 柔術(jiu-jitsu)的牧師尼維斯(Nick Neves)擒抱不放，直到警方趕到將之逮捕。

有線電視新聞網(CNN)報導，尼維斯牧師表示，感恩節上午他聽到自己任職的安蒂奧克(Antioch)「第一家庭教堂」(First Family Church)警報聲響起， 馬上前往查看。

他抵達後發現「一扇窗子被打碎，門被撬開」。一名男子持斧頭破窗已進入教堂。

46歲的尼維斯牧師表示，自己進門後發現竊賊滿手拿著教堂的值錢物品，他阻止對方，說對方基本上是現行犯，現行犯人人得以逮捕，警察隨後會趕到現場，他必須住手等警察來。

自2005年起任職該教堂的尼維斯表示，對方根本不理會他，還想逃跑，於是想攔阻對方，對方開始對他動手，兩人扭打好一陣子，大約10多分鐘後，警方才趕到。

尼維斯表示，他從高中起就練習武術，特別是巴西柔術，但他從未認為自己在真實世界要用到那些功夫；他從未想傷害該名男子，只是希望阻止對方逃跑，正義得以伸張，保護教堂財產。

尼維斯表示，在那場意料之外的扭打過程，自己很注意只擒抱住該男子，確保自己沒傷害到他。牧師成功阻住那名竊盜，直到警方趕到、當場逮捕。

安蒂奧克市警局沒透露竊賊姓名，只表示11月29日他還被羈押之中，警方打算以入侵他人住宅、搶劫及毆打等相關罪名，移送該男子。

尼維斯表示，對方這次入侵，可能造成教堂數千元的損失；自己不記恨對方，只希望他能坐下來，好好思索這件事，心靈有所改變，下次還起意出門行搶他人，能三思而行。