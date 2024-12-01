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醫院詐騙陰莖注射致傷害 男獲判賠4.12億元

編譯莊瑞萌／綜合報導
新墨西哥州阿布奎基市的NuMale Medical Center診所被控誤診，陪審團判陪客戶4.1億元。(美聯社)
新墨西哥州阿布奎基市的NuMale Medical Center診所被控誤診，陪審團判陪客戶4.1億元。(美聯社)

新墨西哥州陪審團11月25日在一宗涉及一家多州經營的男性健康診所醫療失誤的官司中，判給一名男子超過4億1200萬元賠償，診所不服有可能提出上訴。

據哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，律師團很高興有這個判決結果，希望能防止其他男性因為被騙成為危險陰莖注射陷阱的受害者。

原告的律師本科(Lori Bencoe)說，「這是一起創下國家紀錄的官司，這是正義的，因為我認為持牌專業人士不應該靠騙病人來收錢。這是背叛信任，身穿醫師袍的人不能有如此行為。」

在2017年當時66歲的受害男子前往NuMale Medical Center診所尋求疲勞和減重治療。該診所被指控誤診並對男子進行不必要的「侵入式勃起功能障礙注射」治療，導致原告造成不可逆轉的損害。

原告律師羅利(Nick Rowley)表示，這家來自外州的醫療公司利用一種「欺詐手法，詐騙老年男性以賺取數百萬元」，他並在社群媒體上公布了部分細節，聲稱診所工作人員告訴患者，如果他們不同意每周進行三次注射，將會有不可逆轉的損傷。

NuMale Medical Center表示不同意判決，並打算尋求所有可用的法律救濟，包括上訴作為回應。該診所總裁帕魯比茨基(Brad Palubicki)透過聲明表示，公司的重點是繼續提供負責任的病患照護，同時在所有醫療設施內維持嚴格的安全和合規標準。

NuMale在科羅拉多州、佛羅里達州、伊利諾州、內華達州、內布拉斯加州北卡羅來納州和威斯康辛州都設有據點。根據法庭紀錄，陪審團認定被告的欺詐及疏忽行為導致原告蒙受損失，他們還認為被告過度的行為違反了「不公平從業法」(Unfair Practices Act)。

該名男子的律師表示，判決傳達了一個強烈的訊息，「醫療提供者不能將利潤置於病人福祉之上，卻不被追究責任。」

新墨西哥州 內布拉斯加州 北卡羅來納州

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