車庫油炸火雞引火災 康州400萬豪宅付之一炬

康州一戶家庭感恩節下午在自家車庫油炸火雞，引發火災，結果價值400萬元豪宅被大火吞噬。(韋斯頓義消隊)

感恩節 當天，康乃狄克州 一戶家庭試圖在自家車庫油炸火雞，不慎引發火災，結果價值400萬元的豪宅被大火吞噬，付之一炬。

火警地點位於韋斯頓(Weston)韋斯頓路(Weston Road)40號。

猛烈的大火迅速從車庫蔓延至整棟豪宅，不久後房屋結構崩塌，救災條件嚴峻。

韋斯頓義消隊(Weston Volunteer Fire Department)與大火搏鬥16個小時，根據其在臉書 發布的貼文內容，「消防員試圖救火，但因為危險的火勢和結構崩塌而受阻。」

除此之外，救火行動還受到嚴重干擾，一輛車輾過水管，導致水線一度中斷數分鐘。

當局未公布當事人身分，但根據公開紀錄，該豪宅的所有人是Tweedy, Brown總經理施拉格(Thomas H. Shrager)。

從消防隊發布的現場照片可看出，整棟豪宅陷入火海，火舌透過破碎的窗口向外竄出，濃濃的黑煙遮蔽天空。

一人在留言區發布一段影片，影片顯示下午5時左右，火光在沿路的樹木間閃爍，黑煙壟罩空中。

火災發生時間為下午4時以前。

該棟豪宅已經被認定為「無法居住」。

所幸並無人員傷亡的報告，但目前尚無法得知起火時屋內有多少人。

另有六個消防隊前來協助義消隊，里奇菲爾德消防局(Ridgefield Fire Department)在韋斯頓消防隊忙著撲滅豪宅大火期間負責鎮上服務。

火災的正式認定起因仍在調查中，但初步調查顯示是因為用油炸整隻火雞而導致。