威州百哩大雪16起車禍 玻璃工廠是元凶

威斯康辛州西部一家玻璃工廠排放廢氣，碰上氣溫驟降，導致水氣急速凝結，形成一道百哩範圍的暴風雪，影響公路行車安全，造成至少16起車禍。橫跨威州西部的94號州際公路能見度極低。(截自X平台WisDOT Northwest Region帳號)

威斯康辛州西部一家玻璃工廠排放廢氣，碰上氣溫驟降，導致水氣急速凝結，形成一道百哩範圍的暴風雪 ，影響公路行車安全，造成至少16起車禍，所幸沒有傳出人員傷亡。

根據華盛頓郵報 (Washington Post)報導，感恩節當天早晨，位於威州西部的歐克雷爾(Eau Claire)上空，突然烏雲罩頂、大雪紛飛，積雪高達3吋，嚴重影響附近行車安全，傳出有拖車失控滑入公路旁的排水溝。

這場暴風雪範圍不大，卻剛好與橫跨威州西部的94號州際公路平行，導致能見度極低，嚴重影響行車視線。

從密爾瓦基(Milwaukee)開車返回雙城(Twin Cities)的駕駛埃里克森(Dave Erickson)坦言：「我們在雪地裡開進開出，速度非常驚人。」根據交通執法單位統計，短短五小時內發生16起車禍，包括一起六車連環撞的意外，公路也一度暫時封閉。

不過令人錯愕的是，突如其來的暴風雪並非單純的氣候現象，而是梅諾莫尼(Menomonie)附近一家玻璃工廠排放廢氣造成，由於溫暖的蒸汽接觸上空數千呎的低溫 大氣層，快速凝結，變成雪花隨風飄散，形成一道100哩範圍的暴風雪。

國家氣象局(National Weather Service)氣象專家格倫茨克(Caleb Grunzke)表示：「蒸汽猶如一種小顆粒，當蒸汽上升到上方雲層，可以讓水滴附著在小顆粒並形成冰晶。」並補充道：「所有因素都完美結合，帶來數吋積雪與嚴重的交通問題。」

另外氣候專家哈森斯坦(Tyler Hasenstein)也表示：「此類氣候現象與大湖效應降雪類似，需要有特定風向與一系列條件配合才能發生，在這種情況下，包括低雲層、有利積雪發生以及工廠排出比空氣溫度更高的西北風。」

哈森斯坦強調，雖然此類氣候現象實屬罕見，但過去六年來，該地區已經多次觀察到類似情況，大雪可以完全自然發生，也可以基於其他特殊因素產生，包括河流甚至飛機。