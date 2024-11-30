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為愛點燈 愛州老兵為阿茲海默症病妻打造聖誕社區

編譯陳韻涵／綜合報導
愛阿華州印第安諾拉的74歲居民理查特正在為鄰居的草坪安裝聖誕燈飾。他樂見人們欣賞這些燈光與裝飾，更希望能讓生病的妻子開心。(取自臉書)
愛阿華州印第安諾拉的74歲居民理查特正在為鄰居的草坪安裝聖誕燈飾。他樂見人們欣賞這些燈光與裝飾，更希望能讓生病的妻子開心。(取自臉書)

愛阿華州印第安諾拉(Indianola)居民、陸戰隊退伍軍人理查特(John Reichart)愛過聖誕節，但他更愛結縭53年的妻子瓊恩(Joan)；瓊恩四年前確診罹患阿茲海默症(Alzheimer's disease)，他遂決定為妻子創造美好回憶。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)與地方媒體KCCI報導，74歲的理查特9月起在自家車庫親手打造聖誕裝飾，本周在住宅附近的20多戶住家的草坪安裝完成並點燈。

曾參與越戰的老兵理查特製作了閃爍小燈泡、繽紛的螺旋聖誕樹，以及大量聖誕與卡通相關人物，如史努比(Snoopy)、米老鼠(Mickey)和雪人等。

理查特的鄰居尤爾斯(Frank Ewurs)表示，孩子們很喜歡這些聖誕裝飾。他說：「孩子走在街上會大叫『看看這個、看看那個，我們去看那邊。』他們會從走路變成小跑步，接著狂奔，就為了趕快飽覽一棟接一棟房屋的聖誕裝飾。」

理查特樂見人們欣賞這些燈光與裝飾，但他起初只想讓一個人開心，那就是他生病的妻子瓊恩。

他說：「要不是為了她，我不確定我是否會這麼做。她想過美好的聖誕節，我就送她美妙的聖誕節，我願意做任何事情討她歡欣。」

理查特「為愛點燈」的行動執行數年，獲得人力和物力贊助，眾人協助架設燈光、擺飾，也吸引不少遊客慕名而來欣賞。

一位鄰居說：「整個社區因為他而感到幸運。」

另一人說：「這就是聖誕節的真諦。」

理查特表示，現在已經無法停止這項傳統，「只要瓊恩沒事，只要我還能做到，我就會在她的記憶中創造回憶」。

瓊恩表示，她很喜歡丈夫創造的節慶氣氛。她說：「我不知道該怎麼想，但我很慶幸他做到了。我愛他。」

為感謝理查特並為瓊恩慶祝，鄰居們今年設置一個郵政信箱接受來自各地的聖誕卡片；他們會把卡片整理好，交給理查特，讓他念給妻子聽。

該郵政信箱為：

John Reichart

C/O Frank Ewurs

P.O. Box 133

Indianola, Iowa, 50125

聖誕節 郵政 愛阿華州

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