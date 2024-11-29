我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

全國狗展 巴哥犬20年來首次奪冠「維多」迄今已獲25個冠軍

記者胡玉立／綜合報導
一隻名叫「維多」的巴哥犬榮獲今年全國犬展冠軍；這是20年來首次由巴哥犬品種拿下犬展首獎。(取自Instagram)
一隻名叫「維多」的巴哥犬榮獲今年全國犬展冠軍；這是20年來首次由巴哥犬品種拿下犬展首獎。(取自Instagram)

第92屆全國犬展(National Dog Show)今年由一隻名叫「維多」(Vito)的巴哥犬(pug)榮獲冠軍。這是20年來首次由巴哥犬品種拿下犬展首獎。

維多，是所有犬展系統排名第一的巴哥犬，全美排名第二的小型狗。他在今年紐約市舉行的威斯敏斯特犬展(Westminster Dog Show)獲最佳品種獎，2023年美國育犬俱樂部(American Kennel Club，AKC)全國犬展獲最佳品種獎。

維多只有2歲半，但他的共同主人、來自北卡羅來納州教堂山的庫克(Carolyn Koch)表示，維多迄今已拿下25個冠軍，「我為他感到驕傲。」

今年全國犬展在大費城博覽中心(Greater Philadelphia Expo Center)舉行，有約2000隻狗齊聚參展。該犬展自1933年以來每年舉辦一次，首屆於1879年舉行。今年亞軍犬是來自加州的威爾斯梗犬維德(Verde)。

全國犬展根據參賽犬品種的官方標準，對整體外觀、氣質和體型結構進行評判。犬展評審米盧蒂諾維奇(George Milutinovich)談到維多時這麼說：「巴哥犬該有的一切它都有：小巧結實、各種特徵、動作。」「我以前沒見過它。哇！小小身體如此完備。看著巴哥，會讓你臉上綻放笑容。」

維多是從威爾斯梗犬(Welsh terrier)、巨型雪納瑞犬(schnauzer)、克倫伯西班牙獵犬(clumber spaniel)、拉薩犬(Lhasa apso)、伯傑皮卡德犬(Berger Picard)和伊比莎獵犬(Ibizan hound)等頂級犬種中脫穎而出。

維多為庫克和另外兩位來自紐約州的共同主人巴比耶里(Joy Barbieri)和莫瓦爾(Rebecca Movall)贏得2萬元獎金。

去年全國犬展冠軍是一隻名叫Stache的西利漢姆梗犬(Sealyham terrier)。

全國犬展由費城育犬俱樂部(Kennel Club of Philadelphia)主辦的全品種犬展。任何在AKC註冊的狗都可以參賽。

費城 庫克 北卡羅來納州

上一則

曾兩度遭到槍擊逃脫 紐奧良全城協尋流浪犬

下一則

感恩節最佳禮物 7月颶風住家被毀 佛蒙特教師受社區捐款買下新家

延伸閱讀

全國狗展 巴哥犬20年來首次勝出

全國狗展 巴哥犬20年來首次勝出
川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢

川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢
風暴「伯特」重創英國 全國發布100次洪水警報

風暴「伯特」重創英國 全國發布100次洪水警報
英男誤丟現值7.8億比特幣硬碟 垃圾場不給挖 他要全額索賠

英男誤丟現值7.8億比特幣硬碟 垃圾場不給挖 他要全額索賠

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了