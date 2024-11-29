全國狗展 巴哥犬20年來首次奪冠「維多」迄今已獲25個冠軍

一隻名叫「維多」的巴哥犬榮獲今年全國犬展冠軍；這是20年來首次由巴哥犬品種拿下犬展首獎。(取自Instagram)

第92屆全國犬展(National Dog Show)今年由一隻名叫「維多」(Vito)的巴哥犬(pug)榮獲冠軍。這是20年來首次由巴哥犬品種拿下犬展首獎。

維多，是所有犬展系統排名第一的巴哥犬，全美排名第二的小型狗。他在今年紐約市舉行的威斯敏斯特犬展(Westminster Dog Show)獲最佳品種獎，2023年美國育犬俱樂部(American Kennel Club，AKC)全國犬展獲最佳品種獎。

維多只有2歲半，但他的共同主人、來自北卡羅來納州 教堂山的庫克 (Carolyn Koch)表示，維多迄今已拿下25個冠軍，「我為他感到驕傲。」

今年全國犬展在大費城 博覽中心(Greater Philadelphia Expo Center)舉行，有約2000隻狗齊聚參展。該犬展自1933年以來每年舉辦一次，首屆於1879年舉行。今年亞軍犬是來自加州的威爾斯梗犬維德(Verde)。

全國犬展根據參賽犬品種的官方標準，對整體外觀、氣質和體型結構進行評判。犬展評審米盧蒂諾維奇(George Milutinovich)談到維多時這麼說：「巴哥犬該有的一切它都有：小巧結實、各種特徵、動作。」「我以前沒見過它。哇！小小身體如此完備。看著巴哥，會讓你臉上綻放笑容。」

維多是從威爾斯梗犬(Welsh terrier)、巨型雪納瑞犬(schnauzer)、克倫伯西班牙獵犬(clumber spaniel)、拉薩犬(Lhasa apso)、伯傑皮卡德犬(Berger Picard)和伊比莎獵犬(Ibizan hound)等頂級犬種中脫穎而出。

維多為庫克和另外兩位來自紐約州的共同主人巴比耶里(Joy Barbieri)和莫瓦爾(Rebecca Movall)贏得2萬元獎金。

去年全國犬展冠軍是一隻名叫Stache的西利漢姆梗犬(Sealyham terrier)。

全國犬展由費城育犬俱樂部(Kennel Club of Philadelphia)主辦的全品種犬展。任何在AKC註冊的狗都可以參賽。