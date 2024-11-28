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北美最高齡員工百歲慶生 還在賣場工作

編譯盧炯燊／綜合報導
加拿大安大略省溫莎市家得寶店員弗蘭克(中)本月初在親友同事圍繞下，在店內慶祝百歲生日，他是北美洲最高齡的零售業員工，而且仍在工作。(取自溫莎市長臉書)
加拿大安大略省溫莎市家得寶店員弗蘭克(中)本月初在親友同事圍繞下，在店內慶祝百歲生日，他是北美洲最高齡的零售業員工，而且仍在工作。(取自溫莎市長臉書)

加拿大安大略省溫莎市(Windsor)家飾建材賣場家得寶(Home Depot)一名員工最近歡慶100歲生日；這件事情本來沒太多人知道，然而被一位TikTok網紅偶然發現，宣揚開來，世人才知道北美洲最年長的零售業店員竟然已經高齡百歲，而且仍在工作。

德雷尼奧夫斯基(Zachery Dereniowski)的TikTok短視頻都是以幫助有需要的人為題材，日前他到溫莎的家得寶賣場假裝購買材料並需要人協助，一位老店員弗蘭克(David Frank)對他服務周到之餘還樂於助人；德雷尼奧夫斯基於是打賞弗蘭克1000元作為獎勵，進而發現這位老員工剛剛慶祝百歲生日。

很快這位北美洲最年高齡零售員工的消息便在網路傳揚開來。

當地媒體報道，弗蘭克1924年出生於蒙特婁(Montreal)出生，見證了一個世紀的世事變遷，二戰期間從事製造業，也曾擁有過自己的許多事業， 23年前在家得寶找到了自己的天命。

弗蘭克表示喜歡在零售業工作，因為可與人們建立聯繫並幫助解決問題，「你可以親自去見顧客，聽到他們的問題，你就可以幫助他們解決。」

他說不僅能夠工作而且還從中獲得樂趣，同時笑說，「最重要的是薪水支票不會被退票。」

當被問及長壽而有意義的生活秘訣時，弗蘭克只回答，「對待世界就像對待家人」。他又將長壽歸功於良好的基因，他大多數家人都活過100歲。

店經理馬蒂亞(Gloria Mattia)形容弗蘭克是個「了不起的人」，一個真正熱愛他人的人。她說，並不是每個人都能活到100歲，這是一個巨大的里程碑，為此她將店內其中一條走道命名為「大衛·弗蘭克走道」(David Frank Aisle)。

弗蘭克本月初在親友同事圍繞下，在家得寶店內慶祝百歲生日，溫莎市長迪爾肯斯(Drew Dilkens)也到場祝賀。儘管已經100歲了，但他沒有放慢腳步的念頭。

這段溫馨的TikTok視頻迅速爆紅，點擊觀看次數近200萬，留言評論數以千計，他們對弗蘭克的精神與活力除表示不可思議外，更感到敬畏。

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