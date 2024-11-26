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蘋果Apple Intelligence進攻中國 找了這些在地企業談合作

編譯季晶晶／即時報導
蘋果執行長庫克。(路透)
蘋果執行長庫克。(路透)

蘋果執行長庫克周一再度現身北京，這是他今年第三次造訪中國，努力目標之一是試圖將Apple Intelligence引入在中國銷售的裝置。蘋果10月以來已在美國逐步推出AI功能套件，但在中國市場卻面臨艱辛漫長的申請過程。根據北京的一位高階官員，如果能在當地找到合作夥伴，獲得批准會比較容易。

這家iPhone製造商近幾個月一直在與中國的科技公司進行談判，以協助推動Apple Intelligence在中國的發展。知情人士透露，蘋果也考慮在對岸運行自己的大型語言模型（LLM）。

但中國的國家互聯網信息辦公室的高階官員指出，外國設備的製造商採用當地企業團體已經通過審查的LLM，會相對「直截了當」。  

根據消息人士，蘋果AI的合作談判對象包括了搜索巨擘百度、字節跳動，以及擁有聊天機器人Kimi的中國AI獨角獸月之暗面等等。

摩根大通分析師Smik Chatterjee說，蘋果可能採取靈活方式，尋求與中企合作以便處於「獲得批核的更有利位置」。但監管流程具有的不確定性，「可能讓Apple Intelligence在對岸推出的時間延後到2025年下半年」或更久。

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