我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有毒化學品威脅消費者 這些知名連鎖商獲差評

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

拜登告別白宮晚宴掉淚 任內最後感恩節赦免2隻火雞

記者顏伶如／即時報導
白宮22日晚上在南草坪為拜登總統舉行感恩晚宴，拜登（右）致詞時不禁潸然淚下，明年1月即將結束超過50年的公職生涯。第一夫人吉兒（左）稱讚拜登是英雄。（歐新社）
白宮22日晚上在南草坪為拜登總統舉行感恩晚宴，拜登（右）致詞時不禁潸然淚下，明年1月即將結束超過50年的公職生涯。第一夫人吉兒（左）稱讚拜登是英雄。（歐新社）

拜登總統伉儷22日在白宮南草坪舉行告別晚宴，向民主黨支持者與金主致謝。拜登聽到自己被妻子稱讚為「丈夫和英雄」忍不住激動落淚；副總統賀錦麗則未出席。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)致詞時讚揚拜登40年公職生涯，包括從政最後四年擔任美國總統。她對拜登說：「40多年來，我看著你做出卓越貢獻，過去四年的成就更是令人讚嘆。」拜登伸手抹去臉頰上的淚水，從口袋拿出面紙拭淚。

吉兒‧拜登舉杯祝賀說：「我的丈夫和英雄，拜登。」隨後夫妻倆人在台上擁抱。

拜登致詞時說，舉辦這場晚宴的理由很簡單，就是為了表達感謝，「感謝這麼多好朋友」。他說：「我們為了救贖國家的靈魂、在黑暗裡界定光明而踏上這段旅程，如果沒有大家支持，就不可能有現在的白宮，也不可能完成這麼多事情。這不是說大話，而是我的心裡話。」

拜登總統明年1月即將卸任，告別公職生涯。22日晚上他在白宮向支持者感謝時，情緒激...
拜登總統明年1月即將卸任，告別公職生涯。22日晚上他在白宮向支持者感謝時，情緒激動，一度哽咽。（路透）

拜登2025年1月20日將卸任，政權移交給共和黨籍新任總統川普。

82歲的拜登說，擔任總統是「畢生榮耀」(the honor of my life)。他表示：「我們可以感到光榮，離任之際已讓今日的美國四年前比剛上台時更好。」

拜登25日也主持任內最後一次感恩節活動， 在白宮南草坪依循慣例赦免名叫「桃子」(Peach) 、「花朵」(Blossom)的兩隻火雞。兩隻火雞將不會成為感恩節大餐的菜餚，而是回到明尼蘇達州南部農場繼續生活。農場主人茲米曼(John Zimmerman)是全國火雞協會(National Turkey Federation)主席，飼養火雞數量累計400萬隻。

拜登總統25日在白宮依照傳統赦免兩隻火雞「桃子」和「花」。（美聯社）
拜登總統25日在白宮依照傳統赦免兩隻火雞「桃子」和「花」。（美聯社）

從二戰結束後前總統杜魯門任內以來，白宮的感恩節火雞都是由全國火雞協會提供。總統赦免火雞慣例史於1989年老布希總統(George H.W. Bush)。

對於即將卸任離開白宮，拜登對現場2500名來賓說，非常榮幸，永遠感激。

拜登在2020年大選擊敗川普，準備於2024年大選與川普二度交手，但拜登今夏角逐連任時，卻因年邁因素被迫退選。民主黨改派賀錦麗出馬參選但選舉結果輸給川普；拜登距離離開公職，也開始倒數。

拜登總統25日在白宮依照傳統赦免兩隻火雞「桃子」和「花」，牠們將到明尼蘇達州安享...
拜登總統25日在白宮依照傳統赦免兩隻火雞「桃子」和「花」，牠們將到明尼蘇達州安享餘年。（歐新社）

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

拜登

上一則

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

延伸閱讀

搶在感恩節前 美法即將宣布以色列與真主黨達成60天停火

搶在感恩節前 美法即將宣布以色列與真主黨達成60天停火
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境

川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境
CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

CBS民調：川普當選以來表現 59%民眾認同

熱門新聞

圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續