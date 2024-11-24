印度1家4口偷渡凍死 2嫌罪成 刑期最高20年

29歲印度人哈許庫瑪‧帕托(左)、佛州歲男子山德，因安排一印度家庭偷渡致四人凍死，22日遭陪審團判決有罪，面臨最高達20年刑期。(美聯社)

2022年安排一個印度 家庭四口人企圖在大風雪中，穿越美國加拿大邊境，結果不幸被凍死；明尼蘇達州聯邦檢察官表示，兩名專事協助印度籍非法移民偷渡 到美國的男子，因本案各被控四項罪名，22日遭陪審團判決有罪，面臨最高達20年刑期。

美聯社報導，檢方指控29歲印度人哈許庫瑪‧帕托(Harshkumar Ramanlal Patel)以及來自佛州的50歲男子山德(Steve Shand)共謀複雜的人口走私作業，非法將人數日益增加的印度人偷渡到美國。

聯邦檢察官盧格(Andy Luger)指出，本案揭露人口走私行動、幹這一行的犯罪組織，殘忍程度不可思議，置獲利及貪婪於人命之上；為了賺幾千元，這些人口偷渡販子讓男女老幼陷身不可思議的險境，最終一家人被駭人、悲慘的凍死；例如本案，一名父親、一名母親及兩個孩子，就被零下的溫度凍死在明尼蘇達州與加拿大邊界。

兩名犯人被控的罪名，最嚴重者可坐牢20年。但聯邦判刑標準要看複雜的公式。盧格表示，要考量多種因素，檢方才能建議法官判多重的刑罰。

檢方表示，在帕托及山德陰謀安排之下，39歲印度男子傑格迪須‧帕托(Jagdish Patel)、其妻薇莎莉班(Vaishaliben)、11歲女兒薇安吉(Vihangi)、3歲兒子達米克(Dharmik)2022年1月19日想越界進入明尼蘇達州，結果被凍死。帕托在印度是常見姓氏；四名被害人與哈許庫瑪‧帕托並無親戚關係。

當地新聞報導，傑格迪須‧帕托夫婦都是學校老師，按印度標準日子過得不錯。