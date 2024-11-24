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學者示警：67國抗生素用量爆增21%

編譯潘勛／綜合報導
過去數年間，抗生素的銷售額爆增加，令人擔心抗藥性跟著提升，會讓疾病更難醫治。(路透)
過去數年間，抗生素的銷售額爆增加，令人擔心抗藥性跟著提升，會讓疾病更難醫治。(路透)

據新發布的研究指出，全球有67國自2016年以來使用抗生素的數量增加21%以上，讓人憂心病菌衍生的反抗生素力道，會讓傷患更難以救治。

新聞周刊 (Newsweek) 報導，使用抗生素，是細菌、病菌抵抗力增強的主因之一，人類受到感染而使用該藥物，會無法取得療效。

研究報告主要撰寫者、約翰霍普金斯大學副教授克萊恩 (Eili Klein) 表示，因濫用、誤用抗生素而催生的病菌抵抗力，會導致更嚴重的感染、死亡率更高，醫療費用加重。

醫學期刊「刺胳針」(The Lancet) 一篇研究指出，微生物演化出抗生素抵禦力，據估每年導致將近500萬人死亡。克萊恩指出，反抗生素這種威脅真實無誤，對全球衛生造成嚴重挑戰；單是在美國，估計有280萬人受到有抵抗力的病菌感染，結果是3萬5000人死亡。

克萊恩表示，病菌對抗生素產生抵抗力，會讓尋常的傷口感染更難醫治，例如尿道感染得住院治療的情況就在增加。

克萊恩團隊分析67國由2016到2023年間藥廠藥物的銷售數據，結果發現那些國家抗生素銷售額增加16.3%，由2016年的單日295億劑，到2023年成為單日343億劑。

由這些數據，研究團隊估計全球抗生素整體使用量增加20.9%，即每日493億劑。

抗生素增加使用現象，大多發生在中等收入國家，2016到2019年的新冠疫情期間，那些國家增加使用達9.8%，相形同期高收入國家則下降5.8%。

克萊恩表示，雖說中、低收入國家增加使用抗生素，可視為經濟發展的正面指標，可取用醫療管道有所改善，卻也造出可觀風險，主要是因為抵禦抗生素的力道也上升，威脅不容小覻。

研究發現，自2020年新冠疫情開始，不管收入高低，各國使用抗生素比率都降低，只是在高收入國家特別顯著，一年內抗生素用量減少17.8%。

研究團隊預測，到2030年抗生素的使用可望增加52.3%，來到日用751億劑。

克萊恩表示，病菌反抗生素力量增加這個問題，沒有一擊必殺的解方，要雙管齊下，既節約當前抗生素使用，又要開發出新治療方法，救治細菌感染；這個問題說到底是醫療體制方面，使用抗生素在政治及文化兩層面都要變革，才能解決。

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