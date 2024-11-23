川普新周邊商品：電吉他 簽名版1把要價1萬元

總統當選人川普又推出個人品牌商品，推出「川普吉他」，每把售價1萬元，再度引發話題。(取自GetTrumpGuitars.com)

總統當選人川普 籌組新政府之餘，又推出個人品牌商品，一把川普簽名的電吉他售價1萬元，再度引發話題。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，川普20日在社群平台「真實社群」(Truth Social)上傳一張手拿「限量版『45』吉他」的宣傳照，這把電吉他琴頸(neck)部位寫著「Make America Great Again」四個大字，琴身則覆蓋美國星條旗老鷹圖案，同時還有川普簽名。

消費者只要進入網站GetTrumpGuitars.com，就會發現名為「川普吉他」(Trump Guitars)網頁，有一般電吉他與電木吉他兩款，限量各275把，一把售價1萬元，出貨量目前為125把，保證可趕在聖誕節 前送達客戶手上。

同時GetTrumpGuitars.com還推出無簽名版的川普吉他，電吉他售價1500元、電木吉他售價1250元，每款限量1000把，都可以在聖誕節前到貨；另外也開始接受「總統系列」(presidential series)電吉他預購，共有黑、金、紅三色，琴頸上印有「Donald J. Trump」字樣，交貨時間排在五至六個月以後。

雖然尚不清楚這批電吉他銷售收入是否會進入川普私人口袋，但川普早在步入政界前，經常利用房地產大亨地位推銷伏特加、牛排等各類商品。

今年參選以來，積極促銷非同質化代幣(NFT)、運動鞋、手表等個人品牌商品，甚至為爭取保守派選民支持，川普透過「真實社群」賣起聖經；他說：「所有美國人家家戶戶都需要一本聖經，我有很多，這是我最喜歡的一本書。」並強調：「我很自豪能夠推薦並鼓勵大家擁有這本聖經，我們必須再次為美國祈禱。」

今年2月間，在費城 舉辦的新鞋發表會Sneaker Con，川普推出個人品牌運動鞋，金色閃亮的Never Surrender High-Tops運動鞋一雙售價399元，傳出在拍賣網站eBay以超過45萬元價格賣出。