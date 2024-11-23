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大學研究：飲用水含不明消毒副產物 恐危害健康

編譯莊瑞萌／綜合報導
研究人員發現，現有自來水消毒過程中會產生一種尚未明確研究過的物質，可能會影響飲用民眾的健康。(歐新社)
研究人員發現，現有自來水消毒過程中會產生一種尚未明確研究過的物質，可能會影響飲用民眾的健康。(歐新社)

阿肯色大學(University of Arkansas)研究人員發現，現有自來水消毒過程中會產生一種尚未明確研究過的物質，可能會影響飲用民眾的健康。

新聞周刊(Newsweek)報導，阿肯色大學研究人員稍早在全美各地的自來水中，發現了一種未知的氯胺消毒副產物：「氯硝胺陰離子」(chloronitramide anion)，研究人員瓦曼(David Wahman)說，「我要在此說明目前並不知道其毒性，但與其他有毒化合物類似，因此，需要更多研究了解潛在危害。」

氯胺（chloramine）被用來取代氯替飲用水消毒，近三分之一的美國人都是依賴使用氯胺消毒過的水，但外界一直對於氯胺的分解物了解不多，幾十年來化學家只知道當中存在一些未發現的含氮副產品，如今發現氯硝胺陰離子後，已讓外界對於氯胺化學有更多的了解。

科學家費雷(Julian Fairey)是利用先進技術分離並找到了這種化合物，他在氯胺化水中檢測到氯硝胺陰離子濃度高達每升100微克(μg/L)，已超過了管制消毒副產物的門檻，後者是介於每升60到80微克。儘管科學家尚未直接評估該化合物的毒性，但從電腦模型顯示有可能會對健康構成風險。研究人員麥寇雷(Daniel McCurry)說，「無論氯硝胺陰離子是否被證實有毒，這次結果都值得水質研究人員和工程師進一步深思。」

他表示，改用氯胺雖然是解決棘手問題的一個簡單作法，但也產生新的、未如預期的風險，包括會從水管釋放更多的鉛以及形成其他含氮毒性副產品，例如亞硝胺等。相較歐洲則盡量避免使用氯胺，而是改採更多的水處理步驟及更嚴格維護配水系統。

研究人員建議，目前在評估該化合物毒性之際，想要自行處理水質的人適合選擇BRITA濾水器。不過，瓦曼表示，雖然活性碳過濾器已證實能移除氯硝胺陰離子，但他表示，「氯硝胺陰離子最後被分解成什麼，這一點還需要更多的研究。」

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