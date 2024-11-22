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奧茲如上台 紅藍卡優勢計畫或變預設選項 反限縮醫保選擇

記者顏伶如／綜合報導
奧茲過去曾說支持俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫改為私有化，由私人保險公司負責的紅藍卡優勢計畫。(美聯社)
奧茲過去曾說支持俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫改為私有化，由私人保險公司負責的紅藍卡優勢計畫。(美聯社)

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲總統當選人川普提名掌理聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)，美國廣播公司(ABC)20日報導分析，奧茲過去曾說支持俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫 (Medicare) 改為私有化，由私人保險公司負責的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，未來可能改成紅藍卡參加者的「預設選項」(default)。

保守派智庫「典範研究中心」(Paragon Health Institute)資深政策分析師阿巴尼斯(Joe Albanese)受訪時說，紅藍卡優勢計畫在紅藍卡政策裡扮演愈來愈重要的角色，現在是紅藍卡最受歡迎的選項，過去十年人氣迅速走高，政府與紅藍卡政策及紅藍卡參加者之間的互動，將隨著這股趨勢產生變化。

奧茲2020年6月投書富比士雜誌(Forbes)指出，紅藍卡優勢計畫由於保險公司不同方案彼此競爭，能對民眾提供更好的服務。文中寫道，紅藍卡優勢計畫可以擴大舉辦，將不在俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)裡的所有民眾一併納入。奧茲在「奧茲醫師秀」節目裡，多次提到紅藍卡優勢計畫的優點。

報導指出，川普也曾提到老年人參加紅藍卡優勢計畫的好處。保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)擬訂的共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)裡，紅藍卡優勢計畫是紅藍卡政策的預設選項。

不過，反對派人士則說，把紅藍卡優勢計畫改成預設選項等於讓紅藍卡變成私營化，民眾醫療保險選擇受到限縮，因為許多醫院與醫生不收紅藍卡優勢計畫。

約翰霍普金斯大學教授波斯基(Daniel Polsky)指出，要把紅藍卡優勢計畫改成預設選項並不容易，特別是對主張放鬆法規的政府來說，因為紅藍卡優勢計畫合作夥伴必須接受主管機關密切管控，確保私人保險公司妥善使用聯邦經費，履行以病患健康福祉為最高考量的義務。

目前的紅藍卡優勢計畫是傳統紅藍卡的替代選項，民眾必須先參加A部分及B部分保險，然後才能登記加入優勢計畫。經常被稱為C部分(Part C)的紅藍卡優勢計畫，是A、B、D部分的組合，由紅藍卡核准的私人保險公司提供。

紅藍卡 聯邦醫療保險

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