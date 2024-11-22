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輸液袋摻致命藥物 一死多人一度命危 德州麻醉師被重判190年

編譯俞仲慈／綜合報導
達拉斯麻醉師小歐提茲被控在靜脈注射袋添加毒品，導致至少一人死亡，被聯邦法院判處190年監禁的重刑。(美聯社)
達拉斯麻醉師小歐提茲被控在靜脈注射袋添加毒品，導致至少一人死亡，被聯邦法院判處190年監禁的重刑。(美聯社)

德州達拉斯一名麻醉師被控在靜脈注射袋添加毒品，導致至少一人死亡，被聯邦法院判處190年監禁的重刑。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，小歐提茲(Raynaldo Rivera Ortiz Jr.)今年4月被控犯下五項故意摻假藥罪、四項篡改消費品導致嚴重身體傷害罪、以及一項篡改消費品罪。

德州北區聯邦檢察官西蒙頓(Leigha Simonton)指控被告「利用一種隱形武器，一種可讓心臟驟停的雞尾酒藥物並藏在原本要幫助患者康復的靜脈輸液袋內」。

此案經過數個月審理，聯邦法院對被告判處2280個月的重刑並下令被告必須連續服刑。

2022年5月至8月期間，小歐提茲在位於北達拉斯Baylor Scott & White Surgicare醫院服務，數名患者在手術途中突然心臟病發，而且院內一位女麻醉師梅蘭妮·卡斯帕(Melanie Kaspar)接受靜脈注射治療脫水症狀時，竟然死亡。

直到2022年8月，一名18歲患者接受鼻竇手術也一度命危，醫療人員才質疑靜脈輸液袋可能有問題，進行化驗後赫然發現輸液含有神經阻斷劑、興奮劑與麻醉劑等多種藥物。

檢方表示，小歐提茲事先在生理食鹽水注射腎上腺素、麻醉劑「布比卡因」(Bupivacaine)等藥物，然後放入保溫箱供其他醫護人員使用；還有院內監視器畫面顯示小歐提茲將輸液袋送入手術室前，「多次從保溫箱取出並調包輸液袋」。

死者卡斯帕丈夫約翰(John Kaspar)也出面指控小歐提茲謀害妻子：「這並非只是惡意而已，絕對是經過精心設計。」 德州北區聯邦地區法院首席法官葛比(David Godbey)也指控小歐提茲的犯行「形同謀殺」。

根據檢方證據顯示，院內發生多起患者心臟病危事件當時，小歐提茲正陷入「手術過程醫療疏失」的處分以及可能被吊銷執照的危機，案發後，德州醫學委員會(Texas Medical Board)於2022年9月吊銷他的醫師執照。

德州 心臟病 毒品

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