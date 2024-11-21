跨性別議員麥布萊德稱會遵守強生禁令：我不是來爭論廁所的

民主黨籍麥布萊德（中）明年1月將成為公開跨性別者的國會議員，近日國會爭議她使用廁所的權利，共和黨籍眾院議長強生20日裁定禁止跨性別女性使用議會裡的女廁。(美聯社)

為民主黨在這次選舉中拿下德拉瓦州眾議員 席次的麥布萊德(Sarah McBride)，在明年1月份就職時將成為美國第一位公開跨性別 的國會議員，她表示將會遵守共和黨籍眾院 議長強生(Mike Johnson)在20日制定的政策，也就是禁止跨性別者在國會大廈和眾議院辦公大樓中，使用與其認同性別相符的單一性別設施。

麥布萊德20日在社群媒體X上發文表示：「我不是來這裡吵廁所問題的；我是來這裡為德拉瓦州人而戰，並降低家庭所面臨的費用。我將會和所有成員一樣，遵守強生議長所制定的規定，就算我不認同這些規定。」

她說：「在過去的幾天裡，這種分散人們對這個國家所面臨的真正問題之注意力的行為，並沒有讓我分心，我仍努力準備要在1月份代表聯邦中最偉大的州。在第119屆國會任職將是我這輩子最榮幸的事，我持續期待認識我未來的兩黨同事。」

麥布萊德繼續說道：「我們每個人都是被派到這裡，因為選民在我們身上看到他們重視的東西。我很高興在我遇到的未來同事身上看到這些品質，我也很期待1月份在每個成員身上看到這些品質。我希望我所有的同事都能跟我一起去做同樣的事。」

眾院議長強生在20日稍早發表了一份「關於美國國會大廈各處設施」的聲明，他說：「國會大廈和眾議院辦公大樓的所有單一性別設施，像是廁所、更衣室和衣物間等，都是為生理性別的個人所保留。」

他強調：「請注意，每位成員都有自己的私人廁所，整個國會大廈則都有男女通用的廁所。女性應該擁有專屬於女性的空間。」暗示麥布萊德只能使用國會大廈的男女通用廁所，或是她辦公室裡的廁所。

強生的聲明，剛好在共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)提出禁止跨性別女性使用國會大廈女廁的決議案後，同時也是在每年為紀念因暴力而喪命之跨性別者的「跨性別紀念日」(Transgender Day of Remembrance)當天所發布。