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感恩節出行人數估比去年增10% 油價低、機票漲 90%選擇駕車出行

編譯徐薏茹／綜合報導
預計今年感恩節假期期間機場旅客將增加一成，航空與駕車最繁忙的時段為本月26、27日下午。圖為芝加哥歐海爾國際機場。(路透)
預計今年感恩節假期期間機場旅客將增加一成，航空與駕車最繁忙的時段為本月26、27日下午。圖為芝加哥歐海爾國際機場。(路透)

感恩節將至，根據美國汽車協會(AAA)的資訊，下周岀行時間至少一小時的國人將有7900萬人以上，由於油價降低、機票價格上漲，將有近90%的旅客會選擇駕車出行。

明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-St. Paul International Airport)今年感恩節假期的旅客人數，預計比去年多出10%。

11月21日至12月2日期間，該機場預計將有46萬8000人通過安全檢查站，去年同一時期則有42萬3000人通過安檢站；除了感恩節假期期間機場旅客增加10%，今年機場旅客人數也比去年多出8%。

擁有並經營明尼亞波利斯-聖保羅國際機場的大都會機場委員會(Metropolitan Airports Commission)預計，27日和1日的機場人潮將達到高峰，預計將有4萬9000多人通過安檢。建議國內航班旅客提前兩小時抵達機場，國際航班旅客提前三小時抵達機場。

旅客可以免費預約安檢隊伍位置和預訂停車位。

AAA和聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)表示，航空與駕車最繁忙的時段為26、27日下午，明尼亞波里斯和聖保羅等大城市的交通量可能是平常的兩倍以上，專家預計明尼阿波利斯到威斯康辛州歐克雷爾(Eau Claire)的車程可能接近兩小時。

最適合駕車的時間是感恩節當天。

為了確保路上安全，官方建議進行全面的車輛檢查，警方敦促計畫外出的民眾鎖好門窗，室內室外都留下一盞燈。

此外，感恩節是開出最多酒駕罰單的假期之一，若計畫喝酒，請民眾確保安排好酒後應搭乘的交通工具或代駕。

大都會 油價 威斯康辛州

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