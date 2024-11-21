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委國暴力黑幫勢力蔓延16州 地盤涵蓋美國半數人口

記者顏伶如／綜合報導
委內瑞拉軍隊準備突襲位於委國拖考龍的拖考龍監獄。該監獄是委國黑幫「阿拉瓜火車」的發源地。（美聯社）
委內瑞拉軍隊準備突襲位於委國拖考龍的拖考龍監獄。該監獄是委國黑幫「阿拉瓜火車」的發源地。（美聯社）

根據紐約郵報(New York Post)取得國土安全部上周發布的一份內參情資備忘錄，以暴力搶劫、販毒聞名的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或Train of Aragua)，隨著大量委國非法移民入境美國迅速蔓延，如今勢力運作至少遍及16州，地盤涵蓋美國半數人口。

備忘錄指出，「阿拉瓜火車」落腳地點包括加州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬治亞州、伊利諾州、路易斯安納州、內華達州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、田納西州、德州、威斯康辛州。最近也在維吉尼亞州、蒙大拿州、懷俄明州及華府特區開始運作。

備忘錄寫道，「阿拉瓜火車」勢力逐漸擴大，暴力傾向也變得越來越嚴重；「阿拉瓜火車」黑幫份子進駐華府與維吉尼亞州的時間點，跟這個區域無證移民人口增加的趨勢吻合。

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)消息人士對紐約郵報指出，「阿拉瓜火車」成員隨著數百萬無證客從美墨邊境非法入境美國，由於美國與委內瑞拉之間並沒有黑幫份子的訊息分享，即使「阿拉瓜火車」成員入境之後遭到查緝，也可以輕易獲釋。

報導指出，由於拜登政府與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導政權關係不佳，委內瑞拉始終拒絕接收美國派專機遣返委國無證客。

備忘錄指出，「阿拉瓜火車」成員在美國犯下某些小規模詐騙或竊盜案件，得手金錢則寄回委內瑞拉，讓黑幫事業得以壯大。

其中一起發生於佛州的案例，「阿拉瓜火車」成員使用偽變造支票存款，從被害人銀行戶頭提領11萬8000元之後，把錢匯回委內瑞拉的銀行帳戶。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，某些入境美國的「阿拉瓜火車」成員是青少年。國土安全部督察長(Inspector General)今年稍早公布報告指出，數以千計的未成年無證客非法入境之後下落如何，政府沒有確實追蹤。根據統計，截至2024年5月為止，29萬1000名沒有家長陪伴的未成年無證客並沒有收到移民法院的出庭通知，另外3萬2000名未成年無證移民雖有接到通知但卻沒有出庭。

一名來自委內瑞拉的無證客在美墨邊境，準備過境前往美國申請難民身分。(美聯社)
一名來自委內瑞拉的無證客在美墨邊境，準備過境前往美國申請難民身分。(美聯社)

非法移民 無證客 維吉尼亞州

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