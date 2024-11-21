炸彈氣旋襲西北部 50萬戶停電 金山以北大雨特報

西雅圖樹倒阻路，工作人員忙著清理。(美聯社)

炸彈氣旋 (bomb cyclone)19日開始襲擊西北部，強風豪雨導致50萬戶停電，學校停課，樹木倒塌，壓死至少兩人。氣象預報中心發布的暴風雨警報，直到22日有效，加州 舊金山以北的豪雨警報，持續到23日。

本季最強的大氣河流(atmospheric river)橫掃加州和西北部，強風快速加劇，變成「炸彈氣旋」，預報人員說會在22日之前，為俄勒岡西南部帶來16吋的雨量，在北加州與中部海岸地區降下10吋的雨水，提醒民眾慎防瞬間洪水、土石流、殘礫亂竄。

內華達喜艾拉山3500呎以上的山區，未來兩天可能遭冬季風暴襲擊，承受15吋的積雪，風速最高可達每小時75哩。喀斯開山脈(Cascades)和加州最北部又濕又重的落雪也會持續幾天。高山隘口暴風雪每小時積雪2-3吋，時速65哩的陣風，天地一片白茫茫，最好不要外出。

華盛頓州西北部風災樹倒壓屋阻路，南郡消防局說，林木(Lynnwood)遊民營區19日晚，一棵大樹倒下，壓死一名女性；西雅圖 東部美景市(Bellevue)也有樹木壓垮一戶人家，造成一名女性死亡。

華盛頓州伊薩夸(Issaquah)人梅洛迪(Tracy Meloy)經過風吹雨打驚恐一夜，20日探頭出門，發現這西雅圖東邊17哩的小鎮，「樹木從對街吹到我家門口來，打斷電線，滿街都是殘枝敗葉一團亂，」「不像是街頭，而像是樹林的地面。」

停電戶數在20日早上約50萬戶。西雅圖市內，停課的學校就有好幾十所。俄勒岡州2800戶停電，加州4.1萬戶，內華達州卡森市和雷諾約1.2萬戶。由於風大，兩市之間不准通行聯結車。太浩湖附近玫瑰山滑雪場的吊椅服務也暫停。