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委國無證客殺害喬州護士生 判無期徒刑 川普讚正義伸張

記者胡玉立／綜合報導
萊利的親友得知判決後激動落淚。(美聯社)
萊利的親友得知判決後激動落淚。(美聯社)

委內瑞拉籍無證移民伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)因為在今年2月殺害在喬治亞大學校園附近慢跑的22歲奧古斯塔大學護理學院女學生萊利(Laken Hope Riley)，20日被法官判定10項罪名全數成立，判處無期徒刑，不得假釋。

總統當選人川普隨即在他的社群網站Truth Social發文稱讚這項判決「為萊利伸張正義」，「殺害我們心愛萊利的非法移民，剛剛因他所犯下的可怕罪行被判有罪。」

萊利被殺案讓全國各地有關非法移民的爭議加劇；聯邦當局稱伊巴拉2022年非法進入美國，因拘留設施空間不足被邊境巡邏隊釋放而留在美國。不過，審判期間並未提及伊巴拉的移民身分。

此案經過四天審判，喬治亞州雅典-克拉克郡(Athens-Clarke County)高等法院法官哈格德(H. Patrick Haggard)20日判定現年26歲的伊巴拉被控的10項罪名全數有罪。

這10項控罪，包括一項惡意謀殺罪、三項重罪謀殺罪、綁架致傷、嚴重攻擊蓄意強姦、嚴重毆打、阻礙緊急電話求救、篡改證據和偷窺狂等罪名。伊巴拉放棄陪審團審判權利，因此哈格德獨自審理並裁決此案。

檢察官羅斯(Sheila Ross)向法官表示，2月22日清晨，伊巴拉在大學校園跑步時遇到萊利，強而有力的證據顯示，伊巴拉殺死了萊利，「因為她不讓他強姦她」。

羅斯說，伊巴拉的DNA是在萊利的指甲內發現的，警方在他公寓大樓垃圾桶裡發現的一件夾克上，也找到了萊利和伊巴拉的DNA。監視器畫面看到一名男子扔掉了那件夾克，他的兄弟和另一名室友均確認那名男子是伊巴拉。

萊利的親友請求法官判處伊巴拉最高刑罰。她母親稱他為「怪物」，她父親稱他為「真正邪惡之人」。當翻譯將他們的話轉達給伊巴拉時，他沒有做出反應。審判過程中，萊利的父母、室友及其他友人擠滿整個法庭。

喬治亞大學警察局長克拉克(Jeff Clark)案發後表示，萊利死於鈍器外傷，犯罪前她和伊巴拉之間沒有任何關聯。

今年2月在喬治亞大學校園附近慢跑被殺害的22歲奧古斯塔大學護理學院女學生萊利。(...
今年2月在喬治亞大學校園附近慢跑被殺害的22歲奧古斯塔大學護理學院女學生萊利。(美聯社)
2月殺害女學生萊利的兇手伊巴拉，被法官判定10項罪名全數成立，判處無期徒刑，不得...
2月殺害女學生萊利的兇手伊巴拉，被法官判定10項罪名全數成立，判處無期徒刑，不得假釋。(美聯社)

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