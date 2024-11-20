我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

華郵：川普落實首任未竟計畫 擬切割房利美、房地美 房貸恐變重

記者顏伶如／綜合報導
經濟學者指出，川普若落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。(路透)
經濟學者指出，川普若落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。(路透)

華盛頓郵報19日報導，川普第一任期執政期間優先施政目標之一便是切割半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)及房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)，但因新冠疫情發生而作罷，經濟學者與房市專家指出，川普再次上台若能落實第一任期未能完成的計畫，讓房利美、房地美徹底脫離聯邦掌控，房貸負擔恐將變重，房地產市場陷入混亂。

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)首席經濟學家弗拉塔東尼(Mike Fratantoni)指出，房利美、房地美的改革已經不是「會不會」(whether)的問題，而是「怎麼做」(how)的問題。

報導指出，聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency，FHFA)監督的房利美、房地美，跟美國房屋貸款息息相關，受到消費者高度歡迎的30年固定利率房貸，若沒有房利美、房地美就不可能存在。房利美與房地美並不是直接提供房屋貸款，而是在房貸二級市場收購貸款，整合包裝之後發行機構債券或抵押債券。全美現有房屋貸款約半數是由房利美與房地美擔保。

川普幕僚希望川普再次上台之後，能完成第一任內未能做完的房利美、房地美改革。許多保守派人士認為，政府不應直接控制規模如此龐大的機構，房利美、房地美與執政黨的政治政策之間應該設立緩衝機制。

川普第一任內，住房金融局局長卡拉布里亞(Mark Calabria)力推房利美及房地美改革。報導指出，卡拉布里亞可望再度加入川普執政團隊。

卡拉布里亞接受華盛頓郵報訪問時說，房利美、房地美應該改為私有化，如果改革過程可以讓投資人放心，知道房貸債券仍然沒有風險，就不會造成房貸利率走高。

報導指出，川普上台後可能繞過國會，完成房利美、房地美改革。其中一種假設情境為：財政部與住房金融局同意放棄對房利美、房地美的監管權，但持續保留一年或兩年盈利，接下來財政部與住房金融局若為房貸提供擔保，則向改為私有化之後的房利美、房地美收費。

川普 貸款 債券

上一則

堪薩斯州小銀行CEO陷殺豬盤盜4700萬 FBI追回830萬

下一則

無視F1賽事24日登場 拉斯維加斯維珍賭場酒店職員無限期罷工

延伸閱讀

川普戰內部敵人 台面對複雜戰局

川普戰內部敵人 台面對複雜戰局
非典型川普 牽動兩岸機遇與挑戰

非典型川普 牽動兩岸機遇與挑戰
川普和馬斯克再合體 一同觀看SpaceX第六度試射星艦

川普和馬斯克再合體 一同觀看SpaceX第六度試射星艦
川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？

川普、馬斯克兄弟情恐面臨考驗 6大潛在裂痕：誰是老大？

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種