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朱利安尼誹謗案 已交出名車及26名表 律師仍在討價還價

記者胡玉立／綜合報導
前紐約市長朱利安尼的(副駕駛座)1980年賓士SL500敞篷車，因為被兩名前喬治亞州選務人員控告誹謗，官司敗訴判賠1億4800萬元，這輛車和數十只昂貴手表已經交到喬治亞州亞特蘭大一家銀行，做為賠款的一部分。(美聯社)
前紐約市長朱利安尼的(副駕駛座)1980年賓士SL500敞篷車，因為被兩名前喬治亞州選務人員控告誹謗，官司敗訴判賠1億4800萬元，這輛車和數十只昂貴手表已經交到喬治亞州亞特蘭大一家銀行，做為賠款的一部分。(美聯社)

紐約市長、總統當選人川普長期盟友朱利安尼(Rudy Giuliani)被兩名前喬治亞州選務人員控告誹謗，官司敗訴，判賠1億4800萬元。他已交出了數十只昂貴手表和一輛1980年賓士SL500敞篷車，快遞至喬治亞州亞特蘭大一家銀行。但他的律師仍在為此案討價還價。

朱利安尼發言人古德曼(Ted Goodman)分享了一段朱利安尼向法庭呈交手表和戒指的影片，稱這些物件是朱利安尼「60年辛勤工作的成果」。

朱利安尼去年12月打輸誹謗官司，被判賠1億4800萬元。法官要求朱利安尼交出其曼哈頓公寓、26只手表、1980年賓士車及價值特殊的體育紀念品等資產，給喬治亞州兩名前選務工作人員弗里曼(Ruby Freeman)和莫斯(Wandrea Moss)；這對母女檔控告朱利安尼誹謗她們在2020年總統大選時選票詐欺。

朱利安尼的律師卡馬拉塔(Joseph Cammarata)15日提交信件指出，朱利安尼的部分財產應免受誹謗法官的制裁，其中包括他的服裝、家具和其他家居用品。

卡馬拉塔還辯稱，法院強迫朱利安尼交出他的賓士車「完全不恰當」，這輛車應先鑑價，若價值低於5500元應免除判決；若逾5500元則應將其拍賣再支付資金；「不經評估就下令將車輛交給原告，剝奪了被告的法律權利」。這輛1980年賓士車曾為傳奇女星洛琳白考兒(Lauren Bacall)所有。

目前不清楚此車價值多少。骨董車網站Classic.com顯示，1980年至1989年出廠的賓士SL500在過去五年售價從9500元到20萬1000元不等，平均售價2萬9000元。

該信還指出，朱利安尼其他部分財產也應免列該判決；其中包括紐約洋基隊傳奇人物狄馬喬(Joe DiMaggio)簽名襯衫在內的服裝以及所有家具用品包括冰箱、收音機、電視、電腦、手機、餐具和炊具。

朱利安尼聲稱自己是「政治追殺」被害者，希望透過上訴贏回自己財產。

喬治亞州 紐約市 亞特蘭大

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