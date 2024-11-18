我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

川普回任 小企業主大多「喜憂+謹慎」

編譯潘勛／綜合報導
小企業主對選後經濟走向感到不安，圖為賓州的邁克爾·胡克斯(Michael Hooks)在他的餐飲店廚房裡工作。(美聯社)
小企業主對選後經濟走向感到不安，圖為賓州的邁克爾·胡克斯(Michael Hooks)在他的餐飲店廚房裡工作。(美聯社)

選舉結果塵埃落定，但不少小企業主表示，這次選後的環境感覺起來很不一樣，總統當選人川普雖是老面孔，但競選過程的論述聲浪大又有野心，政策提議挑起的問題比答案更多，不曉得哪些會成真、落實，而川普又真能辦到多少。

有線電視新聞網(CNN)報導，中間偏左商業促進團體「小生意大多數」(Small Business Majority) 創辦人兼執行長阿倫斯邁爾 (John Arensmeyer) 表示，小企業主選前本就對經濟或經濟走向不安，現在要探索未來數月、數年，變得更加小心謹慎。

以家具及酒吧用具廠「酒桶藝術」(Barrel-Art) 廠主普利托 (Michael Prieto) 為例，他表示，對自家生意受益於新政府「美國製造」施政、借貸環境改善，抱持希望。他表示，廠方目前走瘦身、精簡員工的程度，高於他的想像，因為他得自己花更多工作時間。高通膨已壓縮到生意，推高物價，而消費者可支配收入減少。

「小生意大多數」表示，八萬家小企業都聽到一些的心聲，必須貸更多款項，而且利率要低。但最讓人憂心的是關稅，以及關稅可能引發對供應鏈及成本的衝擊；移民政策變更嚴格，例如大規模遞解出境，可能影響到糧食及勞動力供應；2025年「可負擔健保」(Affordable Care Act) 的補貼會不會被扔著爛死、聯邦是否不再嘉惠女性及少數族裔經營的企業，都有待觀察。

有些小企業已開始屯積中國貨的庫存，停止新聘員工，等待局勢更明朗。

即將上台的川普政府對洛杉磯人才經紀商「Reel Management」來說，人權方面有寒蟬效應；該經紀公司代表數百實境、無劇本表演演員，他們會在很多活動出現表演，包括社媒促銷、親自到場，以及企業、大學的多元化、平等包容推廣活動。

但這些出場表演，以及有關種族、性別、認同以及性取向的討論會近些年需求量大跌，尤其是共和黨主政州如佛州，它們試著禁止相關活動及施政。

「Reel Management」的創辦人馬丘斯 (Marc Marcuse) 表示，仇恨叫人難過，尤其衝擊到做人底線更是如此。他是順性別人士、直男、人到中年的白人，不是為自己的權益在抗爭，而是目睹這時代民權運動有困難、很掙扎，覺得歷史走向不對勁，所以難受。

小企業主對選後經濟走向感到不安，圖為賓州的邁克爾·胡克斯(Michael Hoo...
小企業主對選後經濟走向感到不安，圖為賓州的邁克爾·胡克斯(Michael Hooks)在他的餐飲店廚房裡工作。(美聯社)

川普 關稅 佛州

上一則

降低物價 學者獻策川普：禁止囤積

下一則

拜登首度授權 烏克蘭可用美遠程飛彈攻入俄國境內 俄烏戰爭恐擴大

延伸閱讀

川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬
川普新任期對民眾生活的七種影響

川普新任期對民眾生活的七種影響
川普新內閣要過參院這關 83歲麥康諾說了算？

川普新內閣要過參院這關 83歲麥康諾說了算？
川普2.0威脅？中國學者：能否對中施關稅大棒仍存在變數

川普2.0威脅？中國學者：能否對中施關稅大棒仍存在變數

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
當初投書呼籲拜登退選，並為賀錦麗競選出錢出力的男星喬治克隆尼，竟成為民主黨敗選頭號代罪羔羊，讓他心灰意冷，決定不再碰政治。(歐新社)

淪為賀錦麗敗選代罪羔羊 喬治克隆尼灰心不再碰政治

2024-11-11 01:11
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參加者，臨終之前最後一年經常退出私人保險，轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，導致由納稅人負擔的紅藍卡成本大增。(美聯社)

健康最差病患常退出優勢計畫私人保險 紅藍卡成本大增

2024-11-12 13:32

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地