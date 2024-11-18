川普回任 小企業主大多「喜憂+謹慎」

小企業主對選後經濟走向感到不安，圖為賓州的邁克爾·胡克斯(Michael Hooks)在他的餐飲店廚房裡工作。(美聯社)

選舉結果塵埃落定，但不少小企業主表示，這次選後的環境感覺起來很不一樣，總統當選人川普 雖是老面孔，但競選過程的論述聲浪大又有野心，政策提議挑起的問題比答案更多，不曉得哪些會成真、落實，而川普又真能辦到多少。

有線電視新聞網(CNN)報導，中間偏左商業促進團體「小生意大多數」(Small Business Majority) 創辦人兼執行長阿倫斯邁爾 (John Arensmeyer) 表示，小企業主選前本就對經濟或經濟走向不安，現在要探索未來數月、數年，變得更加小心謹慎。

以家具及酒吧用具廠「酒桶藝術」(Barrel-Art) 廠主普利托 (Michael Prieto) 為例，他表示，對自家生意受益於新政府「美國製造」施政、借貸環境改善，抱持希望。他表示，廠方目前走瘦身、精簡員工的程度，高於他的想像，因為他得自己花更多工作時間。高通膨已壓縮到生意，推高物價，而消費者可支配收入減少。

「小生意大多數」表示，八萬家小企業都聽到一些的心聲，必須貸更多款項，而且利率要低。但最讓人憂心的是關稅 ，以及關稅可能引發對供應鏈及成本的衝擊；移民政策變更嚴格，例如大規模遞解出境，可能影響到糧食及勞動力供應；2025年「可負擔健保」(Affordable Care Act) 的補貼會不會被扔著爛死、聯邦是否不再嘉惠女性及少數族裔經營的企業，都有待觀察。

有些小企業已開始屯積中國貨的庫存，停止新聘員工，等待局勢更明朗。

即將上台的川普政府對洛杉磯人才經紀商「Reel Management」來說，人權方面有寒蟬效應；該經紀公司代表數百實境、無劇本表演演員，他們會在很多活動出現表演，包括社媒促銷、親自到場，以及企業、大學的多元化、平等包容推廣活動。

但這些出場表演，以及有關種族、性別、認同以及性取向的討論會近些年需求量大跌，尤其是共和黨主政州如佛州 ，它們試著禁止相關活動及施政。