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巴爾的摩市控類鴉片藥物氾濫 2藥廠支付2.6億和解

記者胡玉立／綜合報導
巴爾的摩市2018年控告藥廠助長類鴉片藥物危機，陪審團12日裁定兩家製藥巨頭須向巴爾的摩市支付2億6600萬元賠償金。(美聯社)
巴爾的摩市2018年控告藥廠助長類鴉片藥物危機，陪審團12日裁定兩家製藥巨頭須向巴爾的摩市支付2億6600萬元賠償金。(美聯社)

巴爾的摩市2018年控告藥廠助長類鴉片藥物危機，陪審團12日裁定兩家製藥巨頭須向巴爾的摩市支付2億6600萬元賠償金。其中，德州麥克森(McKesson)醫療保健產品公司須支付1億9200萬元，賓州森科拉(Cencora)藥品批發公司須支付7400萬元。兩家公司都表示準備對該裁決提出質疑。

巴爾的摩指責這些公司未能向聯邦報告羥考酮(oxycodone)和氫可酮(hydrocodone)等處方藥「可疑訂單」，導致該市類鴉片藥物泛濫。

巴爾的摩市12月還將要求該市巡迴法院法官弗萊徹-希爾(Lawrence Fletcher-Hill) 下令這些公司拿出90億元，支付類鴉片藥物危機解決方案。

代表巴爾的摩的律師事務所表示，巴爾的摩2018年對十幾家藥品製造商、批發商和處方商提告，指控他們需為類鴉片藥物氾濫危機負責。陪審團本周裁決是任何司法管轄區針對麥克森和森科拉的類鴉片藥物訴訟達成的第一個成功裁決。

巴爾的摩選擇退出與各藥廠就鴉片類藥物成癮問題達成的全國和解，轉而自行提告以獲取更大賠償。該市表示，此後已與CVS、Walgreens、嬌生(Johnson & Johnson)、康德樂(Cardinal Health)、愛力根(Allergan)和梯瓦(Teva)等公司達成超過4億元和解。

巴爾的摩首席律師卡莫迪(Bill Carmody)表示， 「正義獲得伸張；美國沒有哪個城市比巴爾的摩受到類鴉片藥物氾濫更嚴重的打擊。」

根據美國疾病防治中心(CDC)數據，2023年美國有8萬1000人死於類鴉片藥物過量，比前一年減少約3%。馬里蘭州數據顯示，光是在巴爾的摩，2017年至2021年間每年平均有866人死因與類鴉片藥物相關。巴爾的摩市衛生部門稱，巴爾的摩佔馬里蘭州人口9%，但吸毒過量死亡人數佔該州的44%。巴爾的摩每天平均有超過兩人因服藥過量死亡。

馬里蘭州 德州 疾病防治中心

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