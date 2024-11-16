麥爾坎X遇刺60年 家屬告政府參與暗殺求償1億

1960年代美國民權運動領袖麥爾坎Ｘ的小女兒伊爾亞薩·沙巴茲(左二)和民權律師克倫普(右二)，在麥爾坎Ｘ紀念中心。(美聯社)

1960年代美國民權運動領袖麥爾坎Ｘ(Malcolm X )1965年遇刺，相隔近60年後，他的三個女兒控告中央情報局(CIA)、聯邦調查局(FBI)、紐約市 警局(NYPD)及包括聯邦司法部等多個政府機構，指這些機構參與暗殺行動，要求賠償1億元。

她們15日在曼哈頓 聯邦法院提起的訴訟中，指這些情治機構知道並介入暗殺陰謀，且沒有阻止。

麥爾坎Ｘ的小女兒伊爾亞薩·沙巴茲(Ilyasah Shabazz)與家族律師克倫普(Ben Crump)同時現身記者會。克倫普在講述這起訴訟時說，希望這些機構的官員能夠細閱訴訟內容，以了解他們的前同事所做的卑鄙行為，並努力糾正這些歷史性錯誤。

遭點名的各個情治機構均拒絕回應及置評有關訴訟。

麥爾坎Ｘ本名李特(Malcolm Little)，1935年出生於內布拉斯加州 ，年輕時因犯下輕罪在服刑期間改信伊斯蘭教，出獄後將姓氏改為X，象徵家族原始姓氏已在黑奴時期遭抹滅。他與民權運動領袖金恩博士(Martin Luther King Jr)並列20世紀最具影響力的美國黑人，積極為非裔民權奔走。

1965年2月21日，他在曼哈頓一間舞廳準備發表演說時遭人射殺，時年39歲。半個世紀以來有關誰下令刺殺他眾說紛紜，人們提出的問題多於答案。

案中3名男子事後被判謀殺罪成，然而其中2人在監禁30多年後翻案證實是遭冤枉，2021年獲判無罪。

麥爾坎Ｘ女兒在訴訟指稱，檢方蓄意壓低了政府在刺殺事件中所扮演的角色；同時指執法部門與「殺手」之間存在著「腐敗、非法和違憲」的關係，導致此案的發生。

訴訟又指出，紐約警察局與聯邦執法機構，在刺殺前幾天逮捕了麥爾坎Ｘ的保鏕，又故意支走舞廳內的警員，讓「殺手」得以行事。麥爾坎Ｘ的妻子沙巴茲(Betty Shabazz)及整個家庭，數十年來一直承受著痛苦，故要求賠償1億元。