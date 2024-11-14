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猶太裔教職員「通緝」海報 遍布羅徹斯特大學校園 校長：不會容忍

記者胡玉立／綜合報導
紐約州北部羅徹斯特大學（圖）校園最近貼出了數百張描繪該校多位猶太裔教職員工形象的「通緝」海報，被校方視為是反猶太主義破壞行為。（取自臉書／羅徹斯特大學）
紐約州北部羅徹斯特大學（圖）校園最近貼出了數百張描繪該校多位猶太裔教職員工形象的「通緝」海報，被校方視為是反猶太主義破壞行為。（取自臉書／羅徹斯特大學）

紐約州北部羅徹斯特大學(University of Rochester)校園最近出現數百張描繪該校多位猶太裔教職員工形象的「通緝」海報，被校方視為是反猶太主義破壞行為。羅徹斯特大學校長曼格爾斯多夫(Sarah Mangelsdorf)稱此事「令人不安、害怕且製造分裂」，與該校「價值觀背道而馳」。

該校公共安全處表示，他們10日晚上獲悉這些海報被貼出後，立即開始移除這些仇恨海報。公安處負責人柯林斯(Quchee Collins)在發給社區的訊息中指出，這些海報出現在校園內的各個建物中，其中包括教室在內。究竟是誰張貼海報，調查正在進行中。

全國廣播公司(NBC)羅徹斯特附屬機構WHEC-TV報導，這些海報針對的是涉及加薩衝突的部分大學教職員工和教授。海報描繪的其中一人是該校希勒爾猶太校園組織(Hillel)成員格特尼克 (Joy Getnick)。格特尼克指出，這些海報「傳播有關猶太人和以色列的反猶太主義有害思想」，在校園內進一步傳播反猶太仇恨，試圖散布恐懼。

曼格爾斯多夫聲明表示，校方認為這些海報是「反猶太主義」，大學「不會容忍這種行為」。

但該校學生組織「猶太和平之聲」分會(Jewish Voice for Peace)表示，學校迅速將此事件標記為反猶太主義的決定，太過「倉促」。

該組織聲明，「雖然我們不知是誰張貼這些海報，也不知其背後意圖」，但「當局未經任何適當調查，即倉促將這些海報指為反猶太主義，是在試圖審查有關羅徹斯特大學對以色列軍隊在加薩進行種族滅絕的任何討論。批評以色列政府和軍隊的戰爭罪行為，並不是反猶太主義」。

公共安全處表示，這些海報使用強力膠張貼，拆除時可能會對牆壁、地板、黑板和其他表面造成損壞；「以這種方式張貼海報是在破壞大學財產，不可接受。任何擾亂學校正常運作和課堂教學的行徑，都不會被容忍。」

猶太 以色列 加薩

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