受通膨所苦 今年68%退休者背卡債 遠高於兩年前的40%

今年有68%退休人士背負信用卡卡債，與2022年和2020年相比，大幅增加，通貨膨脹為主因。(路透)

「員工福利研究所」(Employee Benefit Research Institute)最新調查顯示，2024年有68%退休 人士背負信用卡 卡債，與2022年的40%和2020年的43%相比，大幅增加。通貨膨脹是退休者卡債比例驟增主因，如此財務趨勢對依賴固定收入生活、預算缺乏迴旋餘地的退休者來說，令人擔憂。

與此同時，金融理財集團Bankrate最近調查也發現，因通貨膨脹和利率 上升，2022年初以來，約五分之二持卡人已達到或接近信用卡使用額度上限。

儘管社安金受益人的生活費用逐年調整，卻跟不上通貨膨脹腳步。據「老年人聯盟」(Senior Citizens League)數據，自2010年以來，社安金領取者購買力已損失約20%。

EBRI研究策略師比爾登(Bridget Bearden)表示，若將大部分社安金收入用來付房租，就沒多少錢可用於其他基本開銷，卡債因此增加。

EBRI在8月發布另一研究顯示，「與過去幾代人相比，剛退休的美國家庭更可能背負債務，債務水平也更高。」報告稱，愈來愈多家庭在工作期間就面臨債務問題，這些問題會持續到退休。債務水平不斷上升，已是美國老年人常見問題。

EBRI報告顯示，到2022年，戶長年齡75歲以上的典型家庭卡債為1700元；戶長年齡65歲至74歲之間的家庭卡債為3500元。

之前，聯準會為應對高通膨而升息，信用卡利率也飆升至歷史新高；這表示，使用信用卡借貸只會變得更昂貴。據聯準會數據，今年8月消費者支付卡債平均利率為23%，高於2019年的約17%。

聖路易斯聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)數據顯示，2023年11月背負卡債家庭平均每月光是利息錢就要繳交106元。

財務顧問建議，退休人士應力求開源節流，也別忘了可與信用卡公司協商是否可以降低利率。開源之道，包括上網拍賣或出售多年來積累的有價物品；節流之道，包括減少外出用餐、取消不必要訂閱，也不妨考慮搬到生活成本較低地區。