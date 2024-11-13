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洩露烏戰重大機密 麻州國民兵遭判刑15年「為帶來的傷害抱歉」

記者張聲肇／綜合報導
2023年4月因洩露烏克蘭戰爭機密文件被捕的麻州空軍國民兵特薛拉， 12日遭判刑15年。(路透)
2023年4月因洩露烏克蘭戰爭機密文件被捕的麻州空軍國民兵特薛拉， 12日遭判刑15年。(路透)

洩露烏克蘭戰爭機密文件的麻州空軍國民兵(Air National Guard member)特薛拉(Jack Teixeira)， 12日遭聯邦法官判刑15年。

特薛拉於2023年4月被捕。被聯邦檢方指控在電玩聊天室洩露重大軍事機密，今年3月4日認罪，檢察官根據他違反間諜法(Espionage Act)而犯下六項「刻意保存並傳送國防資訊」罪名，要求法官從嚴量刑。

穿著橘色囚衣的特薛拉被領進法庭，在法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)宣判前，為自己的行為表示道歉，「我想要為我帶來的傷害，說聲抱歉。」他指的是自己行為對朋友、家人和海外因而受到影響的人造成的「大禍亂。」

特薛拉對法官說，「我了解，所有的責任和後果，都應由我一人承擔，無論甚麼我都接受。」法官宣判後，他面無表情，隨後和律師擁抱，眼光投向家人，帶著微笑步出法庭。

這個22歲「小兵」居然有本事把極機密文件洩露出去，震驚美國與歐洲盟友的國安高層，迫使拜登政府慌忙提出外交和國防補救，國防部更加緊「堵漏」，也嚴懲未能「看緊」特薛拉的各級主管。

聯邦助理檢察官杜蘭12日在記者會說，特薛拉造成的「歷史性」傷害極大。(美聯社)
聯邦助理檢察官杜蘭12日在記者會說，特薛拉造成的「歷史性」傷害極大。(美聯社)

塔爾瓦尼法官宣判前，聯邦助理檢察官杜蘭(Jared Dolan)說，特薛拉造成的「歷史性」傷害極大，助長敵國而大損友邦，真所謂親痛仇快，依法量刑200個月或16年半，並不為過。檢察官群如此提議的另一用意，是嚇阻軍中不得有樣學樣。

杜蘭說，判重一點，對全體美軍有警戒作用，「他們將會知道，膽敢打破誓言、出賣國家的下場，會是如何......他們會記住今天被告的姓名，他們會知道法院判了多長的徒刑。」

辯護律師巴赫拉赫(Michael Bachrach)則說，坐牢15年，「嚇阻」作用已經夠大，「這是很重、很嚴厲、很困難的刑期...尤其對年輕的軍人，算是『極刑』了。」

拜登 麻州 國防部

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