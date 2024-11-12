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美氣候特使：川普重返白宮 遏止氣候變遷工作不會停止

編譯陳韻涵／綜合報導
美國氣候特使波德斯塔在聯合國氣候峰會發言稱，即使川普政府上台，美國對遏止氣候變遷的工作可能延緩，但不會停止。(路透)
美國氣候特使波德斯塔在聯合國氣候峰會發言稱，即使川普政府上台，美國對遏止氣候變遷的工作可能延緩，但不會停止。(路透)

美國氣候特使波德斯塔(John Podesta)呼籲各國政府恪守應對全球暖化的承諾，稱前總統川普明年1月重返白宮可能延緩化石燃料轉型，但不會阻止這股趨勢。

路透報導，年度聯合國氣候峰會11日在亞塞拜然首都巴庫(Baku)登場，許多國家代表團憂慮，川普當選美國總統將阻礙遏止暖化的進展。

川普揚言再次讓史上溫室氣體排放規模最大的美國，退出國際氣候合作協議，並在最大限度內提高美國已創紀錄的化石燃料生產。

波德斯塔在峰會上表示：「對於我們這些致力於氣候行動的人而言，美國上周的(大選)結果顯然令人失望」，「但我今天想告訴你們，雖然川普領導的美國聯邦政府可能會將氣候行動放在次要位置，但遏制氣候變遷的工作將繼續進行」。

波德斯塔表示，「降低通膨法」(Inflation Reduction Act，簡稱IRA)提供新選項，拜登總統具里程碑意義的氣候立法，補貼潔淨能源提供數十億元，這會持續推動太陽能、風能等技術投資，美國各州政府也會立法監管減排。

他說：「我不認為這一切會逆轉，可能變慢，但方向明確。」

川普承諾廢除IRA，但這需要國會配合，恐難實現，因為部分共和黨議員支持IRA，且這些議員的選區受惠IRA相關投資。

除川普即將回歸白宮成為此次峰會焦點，巴庫峰會也聚焦經濟議題，以及在烏克蘭與加薩等地的戰爭。

這讓氣候峰會解決優先議程計畫的野心變得複雜，其中一項氣候融資協議贊助發展中國家，其數額將從每年1000億元調高至最多1兆元。

負責推動這項計畫的聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)執行秘書斯帝爾(Simon Stiell)表示，「讓我們捨棄氣候融資是做慈善的念頭，野心勃勃的新氣候融資目標完全符合各國利益，包括最富裕的大國。」

今年可能成為史上最熱的一年，富國和窮國都面臨極端天氣事件的挑戰，非洲、西班牙沿海和美國北卡羅來納州遭遇洪災，南美洲、墨西哥和美西則經歷乾旱。

川普 融資 白宮

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