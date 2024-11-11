趕在川普就職前 司法部加緊逮惡性重大國會動亂涉案者

2021年1月6日國會暴亂當天攻擊警察的川普支持者。(美聯社)

聯邦執法官員表示，距總統當選人川普 明年1月20日重返白宮 只剩兩個多月，司法部 打算集中力量於逮捕「惡性最重大」的國會暴亂案暴徒歸案，尤其是那些犯下攻擊執法人員重罪但仍逍遙法外的人。川普曾一再表示，他「絕對」會考慮特赦該案每一名被告和受刑人，而且還形容他們是政治犯與「人質」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，按理川普會下令終止多年來對於2021年1月6日國會暴亂案的偵辦；他還說即便不是全部，自己「絕對」會特赦其中一部分人；川普的支持群眾當天衝入國會大廈，企圖阻止議員認證2020大選結果。川普說他們是「戰士」、「不可思議的愛國志士」、政治犯及「人質」。

川普考慮特赦哪些暴徒，其團隊發言人並未回應這個問題。只是以前該陣營便表示，他返回白宮後，會視個案情況，特赦國會暴亂案被告。

NBC News接獲消息，鑒於川普在選舉大獲全勝，司法部「占領國會事件科」(Capitol Siege Section)本周已接獲指示，得悉如何推動剩下來的國會暴亂案案件。例如有指示說，反對暴亂案被告要求延後審理。檢方接獲指示，要主張快速辦案符合社會利益，另外，這些案件應以正常順序來處理。

執法官員表示，至於新逮捕嫌犯，將「專注在最惡罪行及案件，直到本屆政府結束」。除非法官簽案，不然僅犯微罪的當天被告，如只進入國會，但未攻擊執法官員者，則不可能再逮捕；只是，出手傷人的重罪案件將推動下去。

一些網路「偵探」曾幫忙聯邦調查局(FBI)逮捕數百國會暴亂案暴徒，他們已認出75人並提供證據給局方，目前刊在聯調局「國會暴力」網頁，標示為逃犯，罪名是襲擊聯邦警官或攻擊媒體，兩項都屬重罪。

聯邦檢方必須加快速度，搶在川普明年1月20日宣誓就職前偵結那些案件。一名線上「偵探」表示，每天要超過一件，真要賭賭看才行。