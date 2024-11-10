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歐巴馬姪子申請私校被拒案 達成和解

編譯俞仲慈／綜合報導
前總統歐巴馬的大舅子羅賓森。(美聯社)
前總統歐巴馬的大舅子羅賓森。(美聯社)

前總統歐巴馬大舅子羅賓森(Craig Robinson)夫婦，先前因為兒子入學問題，控告威斯康辛州一所私立學校種族歧視，不過這起官司已經落幕，雙方達成和解。

據美聯社報導，密爾瓦基郡(Milwaukee County)巡迴法院的網路資料顯示，承審法官麥亞當斯(Thomas McAdams)已於日前駁回羅賓森夫婦控告「密爾瓦基大學學院」(University School of Milwaukee，USM)的官司。

同時訴訟雙方發表聯合聲明證實達成和解：「羅賓森夫婦兩個兒子過去都是USM模範學生，兩造對於羅賓森兩子與校方產生的爭議，導致無法成為USM學生一事，深表遺憾，同時雙方同意對此案不再發表任何評論。」雖然具體和解條件並未公開，但羅賓森夫婦仍向校方索求一筆金額不詳的賠償金。

報導指出，前第一夫人米雪兒(Michelle Obama)的哥哥羅賓森與妻子凱莉(Kelly Robinson)2022年4月控告USM校方種族歧視，拒絕讓當時分別為9歲與11歲兒子在疫情結束後重返該校就讀。

羅賓森夫婦指控校方，拒絕兩子入學的原因是為報復原告對涉及種族主義的課程與對待有色人種學生的方式提出異議。

羅賓森夫婦先前透露，兩子進入USM已經有五年，當時分別就讀三年級與五年級；疫情期間，兩子改採遠距上課，開始注意到學校課業存有對種族與族群的偏見，並強調兩子在校課業成績優秀，從未惹過麻煩。

對此USM辯護律師表示，校方有權對招生做出決定，同時校長漢考克(Steve Hancock)透露，羅賓森夫婦兩子被拒絕入學的原因，並非因家長對學校課程提出質疑，而是家長與校職員之間發生多次爭議。

漢考克曾經發表聲明強調，校方絕不容忍教職員持續遭受他人「不尊重、霸凌或騷擾行為」。

羅賓森曾任俄勒岡州立大學和布朗大學籃球隊總教練，現在是全國籃球教練協會(National Association of Basketball Coaches)執行總監。

種族歧視 疫情 亞當斯

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