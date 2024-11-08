聯準會再降息1碼 鮑爾：不辭職 川普不能解雇我「法律不允許」

川普總統2017年提名投資銀行家鮑爾(Jerome Powell)出任聯準會主席。過去川普曾多次表示他對金融市場的判斷比鮑爾準確，總統應該參與聯準會決策。如今川普再度當選總統，鮑爾表示總統無權將他解雇或降職，因為「法律不允許」。(路透)

聯邦準備理事會(Fed)7日宣布降息 1碼，以因應通膨持續穩步降溫。聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)被問到川普當選總統是否會影響聯準會決策制定方向時，表示「短期內，選舉不會對我們的決定產生影響。」鮑爾並指出，他不會辭職，川普也不能解雇他或將他降職，因為「法律不允許」。

聯準會上次降息是在9月中旬降息2碼，那是2020年3月後首次降息。7日再次降息，顯示聯準會重新將重點放在支持就業市場及對抗通膨；目前通膨勉強超過央行的2%目標。

這次降息後，聯準會基準利率降至4.6%左右。聯準會為因應美國40年來最嚴重的通貨膨脹，利率有一年多維持在5.3%高點。但通膨率已自2022年中期9.1%最高峰值，降至9月時的2.4%，是3年半內最低點。

聯準會7日聲明指出，「失業率有所上升，但仍處於較低水平」；儘管通膨已降至接近2%目標水平，但「仍有點高」。

政策制定者9月降息後，曾預計會在11月和12月進一步降息1碼，並於明年再降息4次。但華爾街預期，目前經濟基本穩健，川普擔任總統期間，經濟成長會更快、預算赤字更大、通膨更高，進一步降息的可能性會變得比較小。

與此同時，川普當選，也已引發外界對未來白宮會不會出手干預聯準會政策決定的擔憂。川普認為，總統應該在央行利率決策中擁有發言權。他在上屆白宮任期內，即曾針對聯準會升息對抗通膨之舉，公開攻擊鮑爾。

聯準會長期捍衛其身為獨立機構，理當在不受政治干預的前提下，就借款利率做出艱難決定。鮑爾7日拒絕透露聯準會會否在12月進一步降息1碼或在2025年降息四次。

鮑爾正值聯準會主席第二個四年任期的最後一年。在被問到如果川普上任後要求他辭職，他是否會辭職時，鮑爾簡短回答：「不會。 」鮑爾隨後告訴記者，總統無權解雇或降職他，「法律不允許」。