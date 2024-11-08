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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

企圖向中國提供軍事情報 德國逮捕美國公民

記者張聲肇／綜合報導
駐德美國陸軍公開展示裝備供當地民眾參觀。一名曾替駐德美軍工作的美國籍民間承包商企圖將美軍敏感情資傳給中國情報單位，7日在法蘭克福遭德國聯邦刑事警察局逮捕。(路透)
駐德美國陸軍公開展示裝備供當地民眾參觀。一名曾替駐德美軍工作的美國籍民間承包商企圖將美軍敏感情資傳給中國情報單位，7日在法蘭克福遭德國聯邦刑事警察局逮捕。(路透)

德國聯邦刑事警察局7日在法蘭克福逮捕企圖將駐德美軍敏感情資傳給中國情報單位的美國公民馬丁(Martin D.)。

德國法律不允許直接公布嫌犯姓名，只以D字代表這名現年37歲、曾替駐德美軍工作的民間承包商姓氏。偵辦本案的德國聯邦檢察署依據聯邦法官10月30日核發的拘票，逮捕馬丁。

檢察署說，被告的嫌疑極大，「本署以主動擔任外國情報機構代理人的罪名，對他提出犯罪指控。」

馬丁今年初馬丁主動接觸中國情報員，表明可以提供他替駐德美軍工作時獲取的美軍部署及運作機密情資。檢察官說，因為他表達了意願，要為外國情報單位進行情報活動，成為「重要嫌疑人」。和中國當局接觸，表示可以提供機密資訊。

他曾受僱於某民間承包商，負責為駐紮在德國中部赫森邦(Hessen)的美軍部隊提供服務。法蘭克福就在赫森邦。

德國聯邦檢察署根據國內情報局「憲法保護處」初步調查所得，啟動反情報作業。憲法保護處對外國在德國境內的情報活動，監視日益緊密。

在西方國家日益擔心外國勢力——尤其是俄國和中國——在各國首都進行諜報和破壞行動之際，德國宣布破獲本案。知情人士說，幾天前，美國和歐洲國家的執法單位還在聯合調查德國和英國境內DHL快遞中心爆炸起火事件，是否是俄國軍情局所主導。

馬丁7日到德國聯邦法院出庭，由法官核發正式拘票，並裁定審判前是否持續羈押。檢方可能以違反德國間諜法、未經核准從事情報活動等嚴重罪名起訴他，若被定罪，刑期很長。

德國今年逮捕了好幾名涉嫌替中國充當間諜的人士，包括4月在杜塞道夫和巴特洪堡羈押三名遞交軍事科技資訊的德國人。

德國 間諜 俄國

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