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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

選前已接到近200起案件 大法官準備迎接選後訴訟潮

編譯林聰毅／綜合報導
川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)
川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)

美國共和黨總統候選人川普在2020年大選輸給現任總統拜登後，川普陣營提起了60多件訴訟，企圖推翻選舉結果，均以失敗告終。今年光是選前就有近200起選舉訴訟，可能預示若川普這次也落敗，選後官司將如潮水般湧現，可能使美國聯邦最高法院大法官應接不暇。

在2020年選舉中，一些案件在下級法院敗訴後，上訴至聯邦最高法院，川普希望最高法院的保守派大法官能讓他翻盤，都未能如願。因此，聯邦最高法院今年可能有一種似曾相識的感覺，早在11月5日投票日前，大法官們已受理一些案件，其中一件與四年前賓州郵寄選票訴訟有關。

民主黨選舉律師艾利亞斯創立的訴訟追蹤網站Democracy Docket指出，在今年選舉中，迄今全美各地的聯邦和州法院都已被選前的訴訟淹沒，共受理了196件訴訟、範圍遍及40個州。

共和黨全國委員會說，提起選舉訴訟的目的是確保正確計票以及杜絕非法投票。但這項努力在法庭上遭遇了一系列挫折。民主黨則認為，這些訴訟是共和黨再次質疑川普可能落敗的前奏。

時常代表共和黨的選舉法專家律師托欽斯基表示：「我對最高法院是否會決定選舉結果持懷疑態度，除非選舉結果極其接近。」紐約大學Brennan司法中心投票權學者威瑟表示，在某些情況下，聯邦最高法院可能會介入，隨著勝負差距縮小，這種可能性就會跟著增加。

在聯邦最高法院九位大法官中，有六人屬保守派，其中三人由川普任命。該法院今年3月推翻了科羅拉多州最高法院取消川普在該州共和黨初選投票資格的判決，並於7月認定川普在推翻2020年選舉失利的努力中享有廣泛的刑事起訴豁免權。

川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)
川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)
一旦川普這次也落敗，選後官司將如潮水般湧現，可能使美國聯邦最高法院大法官應接不暇...
一旦川普這次也落敗，選後官司將如潮水般湧現，可能使美國聯邦最高法院大法官應接不暇。(路透)
川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)
川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)

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