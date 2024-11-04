選前已接到近200起案件 大法官準備迎接選後訴訟潮

川普四年前落敗，提出多宗訴訟，若是今年上演舊戲碼，選舉訴訟可能更多。(路透)

美國共和黨 總統候選人川普 在2020年大選輸給現任總統拜登後，川普陣營提起了60多件訴訟，企圖推翻選舉結果，均以失敗告終。今年光是選前就有近200起選舉訴訟，可能預示若川普這次也落敗，選後官司將如潮水般湧現，可能使美國聯邦最高法院大法官應接不暇。

在2020年選舉中，一些案件在下級法院敗訴後，上訴至聯邦最高法院，川普希望最高法院的保守派大法官能讓他翻盤，都未能如願。因此，聯邦最高法院今年可能有一種似曾相識的感覺，早在11月5日投票 日前，大法官們已受理一些案件，其中一件與四年前賓州郵寄選票訴訟有關。

民主黨選舉律師艾利亞斯創立的訴訟追蹤網站Democracy Docket指出，在今年選舉中，迄今全美各地的聯邦和州法院都已被選前的訴訟淹沒，共受理了196件訴訟、範圍遍及40個州。

共和黨全國委員會說，提起選舉訴訟的目的是確保正確計票以及杜絕非法投票。但這項努力在法庭上遭遇了一系列挫折。民主黨則認為，這些訴訟是共和黨再次質疑川普可能落敗的前奏。

時常代表共和黨的選舉法專家律師托欽斯基表示：「我對最高法院是否會決定選舉結果持懷疑態度，除非選舉結果極其接近。」紐約大學Brennan司法中心投票權學者威瑟表示，在某些情況下，聯邦最高法院可能會介入，隨著勝負差距縮小，這種可能性就會跟著增加。